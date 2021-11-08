【立冬／氣溫急降／失眠／低溫／保暖】香港天氣顯著轉涼，天文台預料本週最低氣溫將會跌至16度，市民應準備好冬季的衣物和較厚的被子保暖。隨著氣溫的轉變，有些人會因手腳冰冷而難以入睡，甚至因轉季而出現「溫差疲勞」症狀，有日本節目拆解冬季失眠的原因，以及分享5招快速暖笠笠入睡小技巧，原來蓋上多張棉被保暖身體是禁忌？



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天文台天氣預報顯示，本周天氣最低氣溫將會跌至16度，香港日間和晚上溫差太大，容易讓身體的自律神經失調，導致頭痛、頭暈，疲倦和發冷等症狀，這些現象被統稱為「溫差疲勞」。最近日本的天氣也驟降至最低10度，有當地媒體製作了簡易版的檢查清單，列出10項條件，👇👇如果有四個或以上回答「是」，即代表你的身體有機會出現「溫差疲勞」！👇👇

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神經內科醫生久手堅司指出，如果出現「溫差疲勞」，可以在38至40度的暖水泡澡15分鐘，又或按摩耳朵外側穴位改善情況症狀。不過如果天氣太凍，導致手腳冰冷而難以入睡該怎麼辦？原來睡覺時蓋上太多被子保暖身體未必是好事，👇👇點擊看專家分享5招冬季秒速入睡方法👇👇

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香港踏入冬季後，日夜溫差會較大，而未來天氣亦會變得乾燥，大家除了注意保暖之外，亦要做好保濕，保持健康身體迎接2022年！

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雖然香港的冬天未算太凍，但「濕凍」令體感溫度比正常要下降10度！因此大部分市民家中都必備數件保暖內衣，偏偏每次穿上它們後卻依舊感寒冷。有香港專家教大家保暖內衣該如何選購，日本專家更指原來香港人愛穿的Ｕniqlo HEATTECH內衣大家經常著錯，點擊看全文介紹3種常見錯誤著法更會令你越著越凍！👈🏻