美國潛水員驚遇「7公尺世界級巨蟒」　史前生物對鏡頭伸脷賣萌

根本是電影《狂蟒之災》（Anaconda）情節真實上演！美國一名潛水員兼水下攝影師巴托羅密歐（Bartolomeo Bove）在巴西一條河流潛水時，意外看到一隻身長7公尺的森蚺，但是他不但沒有畏懼，甚至還靠上前去拍攝巨蟒的特寫，影片一曝光引發網友熱烈討論。



巴托羅密歐在個人Facebook、Instagram都有分享這段影片，畫面中可以看到，這條森蚺橫臥在河床上，看起來就像是一隻史前生物，透過光線的折影，讓牠身上的鱗片在水中就像寶石般璀璨發亮；只見牠看到鏡頭後，直直地盯著前方看，還不時地吐出信子觸碰鏡頭，幾秒鐘過後，便轉過頭游開。

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在巴托羅密歐的社群網站可以發現，他經常拍攝各式各樣的水裡生物，不論是鯊魚、海牛、魚類或是這次的森蚺，都曾被他捕捉在相機裡。巴托羅密歐透露，蛇類是一種常被誤解的生物，森蚺其實非常溫和，就像在鏡頭中記錄的畫面一樣，牠對潛水員並無攻擊的意圖，個性非常平靜。

森蚺是一種體型巨大的無毒蛇，主要棲息於南美洲，同時也是世上最大的蛇之一，因為經常在水中活動，森蚺的食物種類相當多元，包括魚類、鳥類、許多哺乳類與爬蟲類。值得一提的是，蛇類大多視力不好，主要依靠信子震動或自帶的「熱感應器」去感知周邊的環境。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】