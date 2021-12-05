甩頭髮｜髮型師教用2隻手指自我檢測「脫髮危機」：超過6條極危險

【脫髮／甩頭髮】很在意自己頭髮掉得多不多嗎？一名台灣專業髮型師表示，如果每日掉髮量都差不多，就不太需要擔心是否有脫髮危機，他也提供「自我檢測」的方式，如果抓起來的髮量「超過6根」，那恐怕真的有危險了。



【圖輯】髮型師Ray在YouTube頻道「光在髮藝RAYIN HAIR」拍片表示，掉髮有4種原因：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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像是遺傳性脫髮、或是如頭部受傷後該處結痂不再長頭髮的「班痕性脫髮」，再來是最常見的「壓力型脫髮」，像是鬼剃頭或圓型禿。

他表示，壓力型脫髮是可逆現象，可透過調整作息或飲食方式、保持樂觀心情減少壓力，「基本上遺失的頭髮是會長回來的。」

【圖輯】點圖放大瀏覽「4個脫髮徵兆」+「自我檢測脫髮危機」👇👇👇

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第4種為正常頭髮循環，他表示，頭髮的生長過程會有生長、茁壯、停滯與死亡期，正常的情況下，每日會掉50至150根頭髮，不需要太擔心每天掉髮量是否太多而恐慌。而分辨「脫髮」與「掉髮」的方法，脫髮時，頭髮根部會有一個小小的白點，掉髮則不會有此現象。

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Ray表示可注意4個脫髮徵兆，一為「脫髮量增加」，並非每天都掉一樣的髮量時需注意；二為「可見頭皮的範圍是否變大」；三為「髮質是否變得更脆弱」，除了因染燙造成的受損不算外，可觀察原本有一定粗度的頭髮，是否長出後愈來愈營養不良，恐怕是毛囊出現問題；最後為「髮際線往後退」。

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最後Ray也分享一個自我檢測小方法，就是將大姆指與食指抓一個區塊的頭髮（約2*2平方公分），大概是5、60根頭髮範圍，輕輕地往上拉，檢視是否掉落6根頭髮，「正常情況下，基本上可能1、2根都不會有了，若超過6根的話，那真的就是危險了。」建議尋求醫生解決問題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】