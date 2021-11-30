頭皮屑急救大法 | 去頭皮洗頭水邊隻好？附頭皮屑8個急救大法！

洗頭水｜秋冬天氣轉涼，頭皮乾燥痕癢，容易出現頭皮屑問題。若不想出現「髮如雪」的尷尬情況，不妨了解以下「8大去除頭皮屑秘訣」，有效將多餘的頭皮屑消滅之餘，再配合「10款好用去頭皮屑洗頭水」名單，在雙管齊下打造一把令人羨慕的秀髮，並為年末歡度聖誕作出預備。



頭髮護理如皮膚保養一樣，都需要好好呵護，加上女生經常漂染頭髮、捲髮易令頭皮變得脆弱和敏感。若不好好打理或清潔，積聚在頭皮的老廢角質便會變成頭皮屑，令毛囊堵塞，連帶頭髮也不可好好生長。

頭皮屑急救大法 | 秋冬天氣轉涼，頭皮乾燥痕癢，容易出現頭皮屑問題。若不想出現「髮如雪」的尷尬情況，不妨了解以下「8大去除頭皮屑秘訣」(skuukzky@IG)

面對惱人的頭皮屑問題，又不想因而影響個人外在形象，不妨對症下藥，了解以下「8大有效去除頭皮屑方法」，例如：從生活習慣入手，調節日常作息要定時，減少進食辛辣、油膩等刺激性食物和屬酸性的甜品類，改為多吃蔬果、奶蛋等有營養食物，以免身體新陳代謝減慢，影響體內的酸鹼平衡，令頭皮角質更新減慢，繼而產生過多的頭皮屑；其次，要避免在洗頭時用指甲梳頭，建議要用指腹輕輕按摩頭皮，增加血液循環，以減少頭皮形成。

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10大抗屑洗頭水排行榜 最平只好$47？

面對頭皮乾燥、皮脂分泌量多、細菌或真菌感染而引起的頭皮屑問題，只靠一般的洗頭水是難以解決問題。以下由台灣美妝網站Ｍy best公開的「10大抗屑洗頭水排行榜」，不少抗屑洗頭水都是用家使用後，真心推薦的好物，當中有最平只售約HK$47，更被點評為緩癢止屑的好幫手，相信以下推薦名單，能為大家一解頭皮屑多的煩惱。

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