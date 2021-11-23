頭油引發頭臭問題　每天洗頭都無幫助　髮型師教你5個秘訣改善

不知道女生們是否有這樣的困擾，明明都有認真洗頭，但頭皮還是會飄出令人尷尬的油耗味，到底是哪個環節出了問題？這次編輯特別採訪專業髮型師黃凱凱，幫大家揪出最常見造成油頭味的原因以及改善方法，趕快筆記囉！



為什麼頭皮會散發頭油氣味？

頭皮會出現尷尬的油耗味，除了跟天氣變熱、溫度潮濕有關，也會受到飲食、生活作息、壓力等影響，例如太常吃油炸物、辛辣食物、經常熬夜等，也可能是未正確的清潔，這些都會造成頭皮不正常的出油。若放任頭皮出油問題不管，髒污、油脂會長期堵塞毛囊，久了也可能會導致掉髮問題。

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改善油頭味TIP：

1. 確實清潔頭皮

很多人都會疑惑，明明都有洗頭，甚至還天天洗，但為什麼還是有油頭味？（甚至有人剛洗完就立馬有味！）專業髮型師黃凱凱點出，其實多數人根本沒有確實清潔頭皮，大家都應該建立正確觀念，所謂的洗頭，指的是「頭皮」清潔，而不是著重在洗「頭髮」，畢竟會造成出油的來源都在頭皮！洗頭時應取適量的洗髮產品加水搓洗後再往頭皮帶，不要直接將洗頭水抹在頭髮上，容易洗得不均勻，且要利用指腹輕柔的按摩鬆動頭皮的油脂及髒污，切勿用指尖摳抓會造成敏感或頭皮過度清潔，至於髮絲的部分，要沖水前再順著帶到過即可。出油旺盛者，一個禮拜至少幫頭皮進行一次頭皮的大掃除，去除多餘老廢角質，幫助頭皮上油垢及污垢的代謝。

2. 依照頭皮屬性挑產品

妞妞們平常都怎麼挑選洗頭水？很多人都習慣以「髮質」挑選，像是受損髮、毛躁髮，但其實挑洗頭水時應該「頭皮屬性」為主，也就是乾性頭皮、油性頭皮、中性頭皮，通常頭皮容易有油臭味者，多屬於皮脂分泌旺盛的油性頭皮，建議可以選擇油性頭皮專用的產品如控油型，如果使用到高滋潤度的產品，反而會增加頭皮毛囊堵塞的危機。想要改善髮質的話，就能依髮質挑選對應的護髮產品。

3. 使用溫水洗頭

很多人洗頭時喜歡洗很高溫的水，認為這樣清潔力更好，但高溫會帶走頭皮過多的油脂，反而加速頭皮油脂分泌，也容易傷頭皮。建議只要使用溫水清潔即可，一天洗頭次數也不宜太多，過度清潔都會造成出油狀況更嚴重。

4. 洗頭後務必吹乾

很多人會偷懶直接省略吹頭髮的步驟，特別是長頭髮的女生，常常洗頭後就直接用毛巾將頭髮包著，或是放任頭髮自然乾，但頭皮處於高溫又潮濕的環境，很容易會滋生細菌，若沒吹乾直接睡覺，隔天起來頭氣味就容易比較重。（如同洗衣後放到隔天才晾的道理）洗完頭髮後，可以先使用乾淨的毛巾將髮絲水分壓乾，再利用風筒將頭皮及頭髮吹至全乾，避免讓頭皮長時間處在高溫悶熱的環境。

5. 少吃油炸、辛辣食物

飲食習慣也會影響頭皮的狀況！常吃油炸物、辛辣食物或是糖分攝取太多，都會刺激油脂分泌，建議飲食還是要均衡營養，多補充新鮮蔬果，也要懂得抒發壓力，因壓力也會造成頭皮出油。

髮型師黃凱凱

任職於台北東區知名髮廊UNDER hair ，目前為媒體力捧人氣髮型專家，參與許多美妝節目錄製，同時是許多知名國際品牌記者會及藝名人御用髮型師，在各大時尚雜誌與周刊中發表諸多專欄文章及大片拍攝，喜愛分享最新髮型潮流趨勢。



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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】