護髮飲食｜頭髮脆弱枯燥問題多？營養師推4種食材養出強韌黑髮

不少民眾都有頭髮枯燥、脆弱或是脫髮等困擾，面對「三千煩惱絲」，究竟該怎麼做可以改善髮絲狀態？台灣營養師劉馥萱可補充4大「養髮食材」，減少落髮，養出烏黑強韌髮絲，她也提醒，人體「頭皮健康」與「髮量維護」最主要還是跟先天基因、後天日常生活作息，選用的洗潤髮品息息相關，民眾在攝取養髮食物的同時也應調整自身生活習慣。



劉馥萱舉例，有些上班族工作壓力大，有可能因長期熬夜引發身體發炎，當頭皮發炎，就容易產生脫髮現象。另外，若使用不適合自己的洗潤髮品，也容易造成頭皮乾癢搔抓，增加毛囊受損可能性。也有許多產後媽媽是因荷爾蒙變化，以及缺鐵等因素，發生落髮。

劉馥萱建議，有脫髮困擾的民眾，應先檢視作息型態，以「均衡飲食、適時紓壓、減少吃過度精緻食物，擁有良好睡眠」為主，並選用適合頭皮條件的髮品，同時搭配食用正確的食物，才能擁有絲緞般強韌秀髮。

4大養髮食材（按圖👇👇👇）

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1. 攝取足量優質蛋白質

頭髮最重要的原料是胺基酸，需要補足豐富蛋白質，才可讓毛囊有足夠原料生長秀髮。劉馥萱說，許多減肥瘦身族群容易出現落髮狀況，原因就是過度節食導致蛋白質攝取不足，或是壓力太大造成消化吸收差，建議日常可多補充蛋白質，幫助頭髮產生光澤度以及增加強韌度，也能增加體內B雜的補充，如B6、B12、葉酸及生物素。若B雜缺乏會造成落髮，可以多補充海鮮、肉類、蛋、乳製品、堅果類等優質蛋白質。

2. 適量補充含鐵食物

當人體缺鐵，體內的紅血球合成受阻，血液帶氧量不足，頭髮無法獲得足夠營養，會增加脫髮，建議平常可以適量攝取紅肉、牛肉、黑芝麻、鷹嘴豆、鴨血、內臟類、菠菜等富含鐵質的食物，改善貧血現象。

3. 適量補充含鋅及維他命C食物

「鋅」為參與蛋白質合成的重要營養素，缺鋅容易造成落髮，民眾可多補充貝類、魚、肉。另外，因頭髮含大量的膠原蛋白，而維他命C除可調節免疫力，還能增生膠原蛋白，預防頭髮乾澀及斷裂。劉馥萱說，可多補充多樣化的蔬果，尤其現代人長期高壓或熬夜，免疫力差，補足維他命C，除能維持頭髮健康，還能幫助抵抗壓力。

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