護髮｜頭油多、頭髮薄可能是禿頭先兆　6種異常甩髮警號要注意

現代人忙碌、壓力大，掉髮成了許多人害怕的問題，再加上香港氣候又悶又濕，皮脂腺與汗腺分泌旺盛，頭皮問題更不能忽視了！



快謹記6種異常掉髮徵兆，別讓禿頭找上門。

頭髮不經不覺越來越少？6個警號一定要留意！否則隨時禿頭！（點撃放大閱讀）▼▼▼

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保持5個好習慣，令頭髮一直濃密（點撃放大閱讀）▼▼▼

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1. 壓力症候群

生活、工作壓力過大，身心無法達到平衡就會引發憂鬱，除了可能造成圓形禿、鬼剃頭，也會有狂掉頭髮的狀況。壓力會導致血液循環變差，頭髮沒辦法吸收到完整的養分健康生長，就容易造成掉髮，長久不治療就可能造成禿頭。

2. 頭皮異常出油

頭皮油脂分泌多的人，掉髮情況會比較嚴重！當頭皮油脂平衡失調，時常看起來油膩膩狀態，就要小心可能會導致掉髮，讓毛髮量越來越少。

3. 髮質細又易斷

頭髮突然由粗硬變軟變細要特別留意，可能是早期雄性禿！髮質變細且容易斷裂、沒彈性，代表髮質受損、髮根不牢靠，已經出現老化現象，必須留心，並注意營養攝取要均衡。判斷頭髮是否有彈性，可以將一撮頭髮捲在手指上，放開後頭髮能很快恢復原狀，就表示頭髮還很健康。

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4. 頭皮常發癢、發炎紅腫、頭皮屑多

如果連剛洗完頭後都會有發癢、紅腫、頭皮屑，那頭皮可能已經被細菌感染在發炎狀態，一定要盡快找看診，避免併發出其它頭皮症狀，讓毛囊產生永久性的損傷。

5. 髮際線越來越高

這絕對是最好判斷的方法！最簡單易的判別方法，利用四根手指貼在額頭眉毛上方的位置，就能檢測有沒有髮際線高的問題，正常額頭的高度應該要在四根手指以內，若額頭放不下四指或超過7cm高的話，就有可能是髮線高或髮線後移。

6. 女性馬尾越紮越小束、男性頭髮空隙越來越大

現在大家快去翻翻年輕時的照片，有沒有發現瀏海可以剪很厚，頭髮看起來多又茂密；再對比現在的照片，是不是明顯有變少，且連馬尾都越紮越小束呢？這時候就該好好注意頭皮健康囉，不然後悔也來不及了。

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生活5大好習慣，維持住髮量

1.補充蛋白質

營養不均衡最容易有掉髮困擾，應多補充優質蛋白質、肉類、魚類及乳製品，能幫助頭髮恢復健康。

2.多攝取黑色食物

黑木耳、海帶、黑芝麻為最佳養腎食材，能幫助頭髮生長。

3.多吃含鐵質食物

咖啡、茶類會降低鐵質吸收，導致掉髮情況加劇，應多吃紅肉、蚵仔、菠菜等補充鐵。

4.減少造型器具

高溫容易導致髮絲脆弱斷裂，建議使用電捲棒或是直髮夾前先使用抗熱產品，降低對髮質的損害，定期護髮，偶爾不造型讓秀髮休息。

5.至少睡滿6小時

充足的睡眠可以促進皮膚及毛髮正常的新陳代謝，特別是晚上10時到凌晨2時是精華代謝時間。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】