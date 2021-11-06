聖誕禮物2021｜Dyson風筒推限定吸睛新色　全新吹嘴即時撫平髮絲

聖誕禮物2021｜Dyson日前推出冬日限定禮物套裝，帶來全新「普魯士藍」與金銅配色Dyson Supersonic ™ 風筒和 Dyson Airwrap™ 造型器。套裝更會送上全新抗毛躁吹嘴，相當有誠意。相信結合美感又能輕鬆造型的普魯士藍限定禮物套裝，是大家用來犒賞自己或年末聖誕送禮不二之選。



聖誕禮物2021｜Dyson推出冬日限定新色「普魯士藍」，搭配奢華氣質的金銅配色，極具質感。(黃寶瑩攝)

Dyson全新冬日配色極具質感 自用、送禮亦適合

Dyson風筒設有經典的黑鋼色、銀銅色、全桃紅、和桃紅色配色，秉乘特別日子便會推出新色產品。是次Dyson特意推出冬日限定新色「普魯士藍」，低調高雅的普魯士藍配上奢華氣質的金銅色，比起常見的黑色，更時尚及歷久彌新。適合女生用作美髮造型的Dyson Airwrap™ 造型器亦同樣換上冬日限定新色，比起深受女生大愛的桃紅色系列，多了一份典雅感覺。

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聖誕禮物2021｜值得一提的是Dyson推出的限定的風筒禮物套裝，包含全新抗毛躁吹嘴、柔和乾髮吹嘴等。(黃寶瑩攝)

全新抗毛躁吹嘴 一吹即撫平髮絲不毛躁

限定禮物套裝包含全新抗毛躁吹嘴、柔和乾髮吹嘴、造型集風吹嘴、捲髮烘罩與順髮吹嘴。當中抗毛躁吹嘴被不少用家點評讚好，指用後不但撫平毛躁髮絲，更能塑造出自帶光澤的秀髮效果；更重要的是，吹頭更方便省時。每個限定禮物套裝附有同色系專屬禮盒，若想製造一份獨一無二的禮物，只需到Dyson體驗店便可免費刻名在禮盒，為摰愛送上一份驚喜；若在Dyson官網購買，則獨家附送專用按摩梳及順髮梳，愛美的小資女絕不能錯過。

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