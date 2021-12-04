港女分享女裝鞋舖黑暗面　請童工扮阿妹幫手　永不缺鞋碼原因驚人

每個行業都會有不為人知的黑暗面，但想不到會如此可怕！有女網民近日發文分享10多年前於一間女裝鞋舖上班的驚人經歷，當時老闆喜歡聘請12至16歲的未成年女孩，人工以現金結算，若有人問起就會說是自己妹妹來店舖幫忙。最離譜是老闆「好鍾意講大話呃啲客」，教所有分店的員工欺騙顧客，「冇嗰個碼嘅鞋就扮有，黐貼紙、入鞋墊嗰啲做齊晒」。



有女網民近日發文，分享10多年前於一間女裝鞋舖上班的驚人經歷，當時老闆教所有分店的員工欺騙顧客。（《可圈的鞋店》劇照）

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該網民投稿至facebook專頁「奴工處」表示，她10多年前曾於一間女裝鞋舖上班，當時中午12時上班至凌晨12時才下班，「有時執倉執貨收凌晨4點都試過」，她曾問老闆可否不要安排她「開早又收晏」，但老闆指她住得最近，走路20分鐘就可回家，其他員工要乘車。惟她當時只有大概19、20歲，因此她於帖文反問「凌晨4點自己一個女仔行返上唐樓就唔危險咩？」。

她指出，曾有附近分店的員工上班期間暈倒，當時該女孩回到店舖已面青口唇白，上司叫她請假休息，但該女孩擔心失去1000元勤工獎，「所以死頂，結果個零鐘就暈咗，call白車」。老闆前去了解事件，第1句就說要扣該女孩的勤工獎，樓主上班的店舖和事發分店的員工不滿，「喺度嘈佢」，最後依然要扣500元。樓主當刻立即辭職，因沒有簽合約，不需要1個月通知期，她亦聽聞很多員工都相繼辭職，老闆要再聘請另一班員工。

網民透露舊老闆教員工，「冇嗰個碼嘅鞋就扮有，黐貼紙、入鞋墊嗰啲做齊晒」。（示意圖／Getty Images）

她續說，老闆喜歡聘請12至16歲的未成年女孩，人工以現金結算，若有人問起就會說是自己妹妹來店舖幫忙。最離譜是老闆「好鍾意講大話呃啲客」，教所有分店的員工欺騙顧客，當時老闆大概有4至5間店舖，「冇嗰個碼嘅鞋就扮有，黐貼紙、入鞋墊嗰啲做齊晒」。

網民紛紛留言說「成三十幾歲都未嬲完，應該真係好嬲」、「支持開名」、「係咪花園街？以前讀書試過在花園街買鞋，明明試完37想試38，貼張貼紙當係」、「我估係旺中賣100蚊對平底鞋嗰啲鞋舖， 十幾年前葵廣、南豐中心、旺中好興， 播音樂播到好大聲，請mk妹做sales（售貨員）嗰啲」、「Sales嘅黑暗，post（帖文）講嘅只係好小事」。