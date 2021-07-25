疫情叫外賣｜日本三大外送餐廳　銀之盤壽司顯誠意　這間香港也有

現在無論是台灣還是日本都受到疫情影響，大家都還要乖乖待在家努力防疫，同時為了安全考量，都盡可能在家裡吃飯。每天煮飯，煮來煮去都是那幾樣，早就沒新意。如果是專職煮婦煮夫，現在被迫天天煮、餐餐煮，應該快要煩死了吧！不過早在UBER EATS問世前，日本就是很流行外賣飲食的國家，在這段疫情期間，相信大家也很常叫外送，不如就順便來看看日本人都怎樣叫外賣，又喜歡叫甚麼外賣吧？



在日本外賣美食中有一些是很受歡迎的店家，今天不妨也順便來介紹一下！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本常見的外送平台APP

點圖看看3個日本人愛使用的外賣平台APP▼▼▼

出前館

日本人滿常用的外賣平台。優點是大部分的店家只要湊滿一定金額的免運費，而金額門檻大約落在1000元日幣起跳，並不會太高，對於單身或是不想點太多的人來說負擔不大。

還有出前館限定的折扣券或是優惠。配合的店家高達20000家。但是缺點是配合的店家種類並不多元。像是沒有麥當勞、肯德基，珍珠奶茶的店家選擇也不多。

累積的點數是T Ponit，不單出前館平台可以用，在日本的便利商店、藥妝店等連鎖店家都可以使用。

Uber Eats

這幾年和台灣一樣，UBER EATS也開始興起，也是非常受到歡迎。

有時候真的會很想吃特定食物，而出前館的平台上沒有，比如摩斯漢堡MOS Burger、珍珠奶茶、松屋牛丼或是一些私人小店的料理，就會使用Uber Eats。Uber Eats配合的店家種類非常多元，基本上連鎖餐廳或是知名餐廳都有配合(當然那種特別名貴的店就不在我們平民的討論範圍內)，滿足你的各式各樣的口腹之慾。它沒有低消，不需要硬湊到滿額而多點餐。

美中不足的是需加收運費與手續費。有些店家距離自宅太遠，運費算起來都可以再點一杯珍珠奶茶了。

樂天Delivery (楽天デリバリー)

樂天旗下的外賣平台，有預約外賣餐點的功能。如果有家庭聚會，等待時間直接寫在頁面上，趕時間的人可以依照自己的時間來決定選擇哪一家。最大的特點就是點數！累積的點數不但可以用在樂天外賣的平台，連樂天網路商場也可以使用！定期會舉辦2倍、3倍的點數回饋活動，也是樂天會員會喜歡的外賣平台之一。

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日本外賣美食店家介紹

在日本外送美食中有一些是很受歡迎的店家，今天不妨也順便來介紹一下！

CoCo壹番屋

在香港應該也很熟悉的咖哩連鎖店，在日本他有著極高CP值。每一種咖哩醬的味道明顯不同。有些店家比較不講究，醬的味道都一樣，丟不同的肉進去，就能變成雞肉咖哩、海鮮咖哩，但是作為咖哩專賣店的coco壹番屋很認真地調理每一種咖哩醬。

當然正宗地印度咖哩也能做到這點。但是它能在日本市場勝出的原因，在於他的口味經過改良，符合日本人喜歡的味道：不會太辣，口感滑順好入口。朋友吃激辣的咖哩，都懷疑是不是自己剛剛忘了說要激辣。(經筆者觀察多年，大部分的日本人真的不太能吃辣……)

銀のさら

壽司作為日本的傳統美食，每每遇到比較正式的聚會，例如忘年會、賞櫻會之類的，傳統的日本人就會叫壽司外賣。一大盤壽司擺出來，整個氣勢就不一樣了啊！高級感與體面感瞬間爆滿！主人的滿滿誠意就擺在那邊了！銀のさら稱霸外賣壽司界的秘訣就是新鮮度以及擺盤漂亮！以前在某正式聚會吃過廉價外賣壽司，主人掀開布的時候，壽司翻掉了，真的很糗。吃起來魚片小又乾巴巴的，飯還很少。銀のさら會在這些小細節上下功夫，拿到手的魚還是新鮮水嫩的！而且飯量可以選，真是就甘心！

ピザーラ

日本本土的外賣薄餅連鎖店，所以會有日本獨創的薄餅口味(比如明太子、和風培根)。其他外資系的薄餅店就沒有這種日本限定口味了喔。除了薄餅還有賣意粉，菜單豐富不單調。

現在日本年輕人聚會，就跟我們一樣，薄餅炸雞可樂吃起來啊！有時候家裡的小孩吵著要吃薄餅，媽媽也可以順理成章的休息一下不煮飯了呢！真是讓大人小孩都開心的完美外賣美食。

雖然現在沒辦法出國，不過相信日本與香港一起努力，之後一定可以成功克服疫情，之後大家來到日本也可以考慮看看使用外賣平台，這樣可以節省一些時間跟交通費，也能透過這種方式吃到更多不同的美食！

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