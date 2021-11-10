飲食熱話｜壽司非日本原創？外媒揭：壽司於美國普及要歸功韓國人

壽司是日本料理中非常重要的元素，美媒《紐約時報雜誌》（The New York Times Magazine）以專題報導來記述美國壽司普及化的現象，報導中透露，其實壽司能夠在美國普及，是因為韓國人的引進，並非日本人，同時也透露，壽司並非日本所原創的食物。



根據《紐約時報雜誌》的專題報導，他們以「美國壽司不為人知的故事」（The Untold Story of Sushi in America）為題，敘述壽司之所以可以在美國普及化、大眾化，是因為來自南韓統一教的創始人文鮮明牧師。

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文鮮明聲稱自己在16歲那年復活節清晨，在一座小山見到耶穌基督顯現，並要求他「繼承未完成的救贖工作」，這讓他在1954年於南韓創立「統一教」，並且宣教成功。該宗教融合了基督教、佛教、薩滿教的理念，還強調一夫一妻的婚姻才符合教義，1968年曾轉赴日本活動，到了1972年就轉至美國發展。統一教會因為在全世界都成功的傳播，因此文鮮明也從宗教跨足至各個領域，並逐步建立起他的商業帝國，美國的《華盛頓時報》（The Washington Times）就是他所創辦，美國最大的海鮮壽司供應商「True World Foods」也是他創立。

報導指出，文鮮明在創立統一教時，追隨他的70名信徒大都是日本人，他在1980年曾發表「鮪魚之路」的演說，這確立了他創設海鮮批發商的商業理念。報導稱「True World Foods」現在除了在美國17州有據點外，英國、加拿大、日本、南韓、西班牙等地皆設有分公司，批發的商品涵蓋三文魚、鯛魚、鰻魚沾醬、米糕壽司等壽司師傅們所需要的食材。如今美國高級壽司餐廳有7成到8成的食材都是由「True World Foods」所提供，每年收益高達5億美元，日本子公司更每年向美國出口超過100萬公斤的活魚。

《紐約時報雜誌》也在報導中提到，壽司並非日本所原創的食物，壽司其實源自於中國、東南亞，是在1000年後才傳入日本。文中還提到，以前的壽司不是生的，而是放上醃製的海鮮及普通的米飯，有些人還會放上鹿肉或野豬。

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