富貴男買$50萬卡地亞手鐲　被店員嘲「買不起高級珠寶」激到入院

花40多萬元買首飾還要被看不起？內地1名男子到卡地亞（Cartier）專門店消費期間，看中1款過百萬元的胸針，惟最後購買了1隻價值41.3萬元人民幣（下同，約50萬港元）手鐲，疑卻被店員暗嘲「買不起高級珠寶」，氣得他要入院治療，因而向傳媒公開事件要求對方道歉及賠償，而當中他最關心的，竟是發現消費積分未存手其手機內。



男子在卡地亞門市購買1隻價值41.3萬元人民幣（下同，約50萬港元）手鐲，卻被店員批評「買不起高級珠寶」，氣得他要入院求醫。（影片截圖）

據內地媒體《1818黃金眼》報道，浙江省杭州市29歲的練姓男子，日前到杭州萬象城購物中心卡地亞專門店購物，原本看中1款100多萬元（約126萬港元）的胸針，後來改買了1隻41.3萬元的手鐲。他指在店內共付了16萬元（約20萬港元）的訂金，其後他離開一會再回來，就轉給公司20萬元（約24萬港元），誰知聽到店員竊竊私語，質疑他買不起高級珠寶，而購買手鐲所得的積分亦沒有到賬，且門市經理態度差劣，讓他十分不滿，結果被氣到不適求醫，連醫生都建議他住院治療。

練先生向媒體展示病歷報告，指「患者眼震明顯，前庭神經元炎、聽神經瘤不排除，建議嚴密觀察，若頭暈持續不好轉或眼震持續，建議住院治療」。事後他在記者陪同下前往萬象城內的卡地亞門市要求解釋，惟沒有人出來接待，練先生就一直蹲在門口，稱被氣得渾身不舒服及眩暈。他又表示，自己是杭州萬象城的老顧客，消費排名至少前20名。

事件曝光後瞬間引起網民熱議，並成為微博熱搜，該門市副經理後來受訪時表示，會解決練先生未收到積分問題，而公司向來有店員不能在背後議論客人的規定，而顧客中心則表示了解到這件事後非常重視，涉事門市已是積極處理此事，會與顧客溝通。