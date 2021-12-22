男友媽煮肥膩餸　減肥女玩過水兼唔食燒肉皮捱批：以後咪上嚟食啦

到長輩家裏吃飯，若餸菜不合胃口應如何是好？有女生於討論區發文表示，最近正在減肥，想吃得清淡點，日前她到男友家裏吃飯，未來奶奶煮了很多肥膩的餸菜，她因此將所有餸菜用水沖一次才吃，兼且不吃雞皮及燒肉皮。未來奶奶見到後十分不滿地指「我哋啲老嘢煮嘢係咁豐富啦，如果咁難為你，你以後咪唔好勉強上嚟食啦！去返啲西餐食沙律啦！」。樓主認為只是很小事，不明白為何未來奶奶如此大反應，帖文隨即引起網民熱議，有人拋出絕招，教路指可以集中吃蔬菜，而且慢慢地吃，吃到半飽就算。



正在減肥的女生想吃得清淡點，但未來奶奶煮了很多肥膩的餸菜，她因此將所有餸菜用水沖一次才吃，結果令對方很不滿。（《BB來了》劇照）

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該名女生於香港討論區以「我都係想食飯食得清淡啲，但佢阿媽叫我以後唔好上嚟食飯」為題發文表示，表示最近正在減肥，想吃得清淡點，少鹽少油，但日前她到男友家裏吃飯，未來奶奶卻煮了很多肥膩的餸菜，包括鳳爪排骨、炸子雞、燒肉、煎魚，連菜也好像很多油，她不好意思不吃，因此用水把餸菜沖一次才吃，亦不吃雞皮及燒肉皮。

詎料未來奶奶見狀不滿地指，為何不提早說清楚想吃得清淡點，不吃皮是很浪費，「拎啲嘢食去過水好似話緊佢煮嘢唔好食咁」，她心想「如果唔好食，我水都唔會過啦！直接唔食咪得！」男友幫口叫媽媽不要生氣，稱她只是想吃得健康點。

男友的解說未能平息媽媽的怒火，伯母更問她是否做小動作去暗示她身為媽媽不懂照顧家人飲食，指「我哋啲老嘢煮嘢係咁豐富啦，如果咁難為你，你以後咪唔好勉強上嚟食啦！去返啲西餐食沙律啦！」。樓主對事件感不解，「黐線，勁小事囉，都唔知佢阿媽做咩跳掣。我家陣又唔係唔食你啲嘢，使唔使咁大反應呀！」，她稱在自己家裏這樣做，爸媽也沒有說什麼。男友則叫她遲些買盒禮物去哄回老人家就會沒事，但她不想這樣做。

樓主指男友的媽媽看到她用水沖洗餸菜後十分不滿，更指「如果咁難為你，你以後咪唔好勉強上嚟食啦！」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起熱議，不少人批評女生做法不對，「真係幾侮辱㗎，咁辛苦落心機去煮畀後輩食，點知一啲都唔畀面，一定嬲啦。現在的人，一點人情世故都不懂，只懂想自己」、「係你不識做人啫，你咁做其實好無禮貌，即係擺明話畀人哋阿媽知，佢啲嘢不好食或不合你胃口」。

有網民「教路」說，「我唔會好似你咁做囉，最多只食幾件餸多食菜就算，之後話自己比較鍾意食菜，還要拖慢食，食到半飽不餓就停」、「自己屋企人唔同人哋，因為佢唔係睇住你大，唔同環境長大，所以一定會有矛盾，呢個時候你可以話你喺自己屋企都係咁，慣咗，唔好意思，你男朋友又可以幫下口」、「唔食肥膩嘢早啲講，又不是初次食飯，唔識尊重人定是溝通有問題」。

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