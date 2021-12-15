王力宏爆離婚｜老婆「超強大背景」震驚無數人　初相識時僅十幾歲

王力宏15日驚傳和結婚8年的妻子李靚蕾要離婚，消息一出震驚各界，外傳婚變主因是婆媳問題，而李靚蕾當年和他宣布結婚時，超高學歷及美貌外表一度引起轟動，李靚蕾是世界排名11的哥倫比亞大學攻讀博士的高材生，超強大背景掀起討論。



李靚蕾當年因為嫁給王力宏引起轟動，超強大背景隨之曝光，有內地網友起底她2004年在美國著名的普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀博士，畢業後進到美國金融巨擘「摩根大通」公司上班。

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據悉，李靚蕾在摩根大通任職分析師，負責戰略、開發、運營風險等領域，短短2年內還當到諮詢服務部的助理副總裁，而她的工作經歷不只如此，擅長運營管理的她，還曾在Hermès愛馬仕、Estée Lauder雅詩蘭黛等國際大牌工作過，傳出因此深受王力宏家人喜愛。

事實上，王力宏一家的學歷也相當驚人，王力宏剛出道時，頂著畢業於美國文理學院中排名第1的威廉斯學院（Williams College）的高學歷光環被稱為「優質偶像」，他的父母分別畢業於台、政大，外婆則是清華大學經濟系畢業並著有《會計學原理》等書籍，哥哥和大嫂的最高學歷也分別是芝加哥大學的碩博士，目前任職於哈佛醫院，弟弟夫妻都是麻省理工學院碩士，其他親戚也多是名門學校出身。

外界曾好奇，李靚蕾一個名校哥倫比亞大學的研究生，怎會和歌壇天王牽上線？當時王力宏透過經紀人向《ETtoday》記者透露，兩人是透過在美國的家人介紹，彼此已經認識10多年，等於從李靚蕾10幾歲的「蘿莉」時期就相識。

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