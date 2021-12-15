王力宏爆離婚｜傳李靚蕾強勢插手老公事業兼管數惹禍　奶奶極不滿

王力宏與李靚蕾被週刊爆出結束8年婚姻，主要原因出在婆媳關係。



今年6月就傳出兩人婚變的消息，因為有網友發現到兩人的社群已有2年沒有互動，不過當時經紀人否認婚變。

而李靚蕾擁有高學歷，婚前的工作經歷也很不錯，算是跟王力宏很匹配，婚後也傳出王力宏的經紀事務她也有幫忙處理。

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李靚蕾學歷亮眼，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁，也在Hermès愛馬仕、Estée Lauder雅詩蘭黛等企業工作，主要從事奢侈品的運營和管理，工作經歷從金融業到時尚業都有。

據「鏡週刊」報道，王力宏與李靚蕾結婚後，李靚蕾就開始插手王力宏的演藝事業，也幫忙管帳，因此傳出與婆婆間有嫌隙，再加上她因為不太了解業內的規矩與流程，態度又強勢，最後沒能成功幫老公打理好事業，還讓原先王力宏團隊的人離開。

王力宏對上一次放閃，已經是前年情人節，（IG：@wangleehom）

李靚蕾在前年6月之後就沒有再上載過王力宏的照片，（IG：@jl_leilei）

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