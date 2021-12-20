王力宏道歉　微博網民不收貨　10字留言「神翻譯」吸80萬人讚好

【王力宏／李靚蕾／蕾神／微博】藝人王力宏被前妻李靚蕾爆出軌、約炮、召妓風波經3天發酵後愈演愈烈，由李靚蕾於上深五（17日）以近5000字長文重鎚爆料、王爸爸親筆寫文欲為兒子開脫、到王力宏昨日（19日）發聲明稱被借孕逼婚兼「分身家」，卻遭李靚蕾火速撰文逐點擊破，惹來中港台網民捱更抵夜追看事件進展，猶如追看連續劇般熱鬧，李靚蕾更封為「蕾神」。至今午（20日），王力宏終發文正式向李靚蕾道歉，並宣布暫時退出娛樂圈，惟網民在其微博下留言，將全篇聲明「翻譯」成10個字，不足4小時獲逾80萬人讚好。



王力宏終發文正式向李靚蕾道歉，並宣布暫時退出娛樂圈。（王力宏微博圖片）

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王力宏在各社交平台發文道歉，指「左思右想」後認為男人還是應該承擔起所有責任，「我不會再做任何解釋和辯解」，並向李靚蕾、父母及孩子道歉，稱暫時退出娛樂圈，及將房子過戶到李靚蕾的名下，未來將承擔撫養及教育孩子費用。對於王力宏道歉文，李靚蕾則以4字回應台灣傳媒稱「不會告了」，事件似乎告一段落，有些網民亦笑言「今晚沒劇追，可睡了」。

有人在王力宏微博留下10個字，將整篇道歉聲明「翻譯」：「不敢犟（音同「降」，頂嘴的意思）嘴了，求你别錘了。」（王力宏微博截圖）

惟不少網民對王力宏的回應仍不收貨，批評他毫無誠意，始終都不敢回應李靚蕾的指控，包括約砲、召妓等行為孰真孰假，而且以「既已離婚，爭論過去種種已經無意義了」作借口，拜託前妻不要爆下去，還有一句「此事肯定主要是我處理不當」，潛台詞則是說前妻也有錯。另有網民不屑稱，王力宏昨日的聲明才是「西春美智子」，今日就變了「靚蕾」叫得如此親密，「有本事強硬到底啊」。

有網民在王力宏的「道歉求降」的微博帖文留下10個字，將整篇道歉聲明「翻譯」：「不敢犟（音同「降」，頂嘴的意思）嘴了，求你别錘了。」，讓一眾網民笑翻，大讚精警，4小時已壓倒性獲得逾80萬個讚好支持，笑言「蕾神之锤VS宏慌之力」一劇似乎走向結局了。

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