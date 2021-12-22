文王最新預言：香港疫情何時完？將爆更恐怖變種？打疫苗有無用？

這本文王聖示已經是第三年出版，過去兩年講述香港的人與事大多都發生了，聖賢仙佛都是先說後應，即使發生了也不會感到意外。此書不單止透過仙聖告知未來一年香港狀況，亦邀請車公為書中添內容；而有關香港金融，就交由文王殿的福德正神作告示。（以下內容節錄自《文王聖示2022》。）



文：香子耀（易學推廣者、文王殿創辦人）

香港新一年疫情問題

文王殿甲子籤：第四十三籤，辛丑（文舉中狀元玉真行路、偶才母子井邊相會）：

一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑。貴人還在千里外，音信月中漸漸知。（解籤歸納：時間點，農十五後）

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籤詩解釋：文王只給予一支甲子籤詩回應這個問題，「一年作事急如飛」一年時間過得很快，「君爾寬心莫遲疑」看來香港人要用寬心看待疫情這段日子，而且有些事情可能不要錯過，「貴人還在千里外」這句話將「貴人」二字要解作「疫情」，因為題目是關於疫情，所以千里外的疫情還是嚴重，「音信月中漸漸知」這句話往往都是解作時間點，而文王給予的問題是2022新一年的「香港疫情」，以我們經驗，仙佛神明不會有頭無尾去回應一件事，但籤詩確實沒有第二支，按現時籤詩去解，其實並不好解，所以我已經領會到文王要我按這個方向問出一些細節，而這些細節並非用籤詩說得清。

問：「文王慈悲，是否香港以外地方仍嚴重，請給三個聖杯！」（結果：兩個聖杯代表兼及或再深入問。）問：「文王慈悲，而且會再傳入香港，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）問：「文王慈悲，2022疫情會否完結，如會，請給三個聖杯！」（結果：0杯。）問：「文王慈悲，那是否代表不會完結，如會，請給三個聖杯！」（結果：一個聖杯。）當會或不會都沒有聖杯，就知道，我要從另一角度去問出答案，對仙佛而言，這並非會或不會的問題。這就是問事技巧所在，所以當「會」沒有聖杯時，不能當「不會」而論，要同時問，是否「不會」，這樣就知道，仙佛有其他想表達。

問：「文王慈悲，是否要視乎各國政府如何處理，如是，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）問：「文王慈悲，這樣的話，是否又有新變種，如是，請給三個聖杯！」（結果：兩個聖杯代表兼及或再深入問。）問：「文王慈悲，是否又在2022年冬季，如是，請給三個聖杯！」（結果：兩個聖杯代表兼及或再深入問。）當給予兩個聖杯，我就問冬季中的農曆十月、十一月、十二月、都沒有聖杯時，就是否兼及翌年2023的春季也沒有杯時，就知道排除了有關月份時間，就要換角度再去兼及其他事去再請示：問：「文王慈悲，是否更有殺傷力，如是，請給三個聖杯！」（結果：兩個聖杯代表兼及或再深入問。）問：「文王慈悲，是否針對打疫苗與否的人，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）問：「文王慈悲，這樣的話，打疫苗代表較好，如是，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）

所以籤詩中的第四句所謂「音信月中漸漸知」，對仙佛而言，疫情的控制要視乎各國能力及香港本身，但已經得知，國外傳入香港是一定，但是否再會廣泛傳播，都視乎打疫苗與否，又或本地政府如何把關。

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《文王聖示2022》書本封面

書名：文王聖示2022

作者簡介：香子耀，香港出生，小時候負笈澳洲悉尼升學，先於St.Paul’sCollege完成高中，後於卧龍崗大學主修英國文學。十四歲時開始研習《易經》。一直醉心易學研究，畢業回港後，專注學習《易經》義理及象數易，在名師的悉心指導及栽培下，並能把兩者融會貫通。近年並在香港、台灣、中國、馬來西亞、德國、巴黎、維也納、韓國及日本等地演講《易經》，深入淺出，致力於弘揚及推廣易學。在機緣下有緣得到文王指引，創辦了文王殿，也授命幫人問事及教授眾人如何與神明溝通。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】