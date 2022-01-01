呢個Emoji暗藏性暗示！水汪汪大眼睛扮無辜　最終目標竟然係上床

【Emoji／性暗示】網路時代，人們習慣使用社交軟件互動，文字無法表達的，就藉由表情符號來傳達，無論是強調情緒還是緩和氣氛，emoji儼然成為現代人必備的工具之一，但現在卻有英國媒體《Metro》報導指出，許多人愛用的「無辜臉」表情符號代表的竟是「想要色色」，在網上掀起熱議。



無辜臉表情符號竟然代表想要色色

皺眉加水汪汪無辜大眼，被多數人視為無辜、楚楚可憐的表情符號，現在竟成了「求歡臉」。根據「表情符號百科」（Emojipedia）網站數據顯示，原先在Twitter熱門程度排名第3的表情符號，因與「性」扯上關係，導致近 18 個月來人氣暴跌。之所以會與性沾上邊，起因與「simp」有關，根據「城市辭典」（Urban Dictionary）等網路流行語網站解釋，「simp」是指一個人以性關係為目的，假裝友善，或向對方給予過度關注及過分諂媚。「表情符號百科」副官Keith Broni進一步指出，「simp」也有很黏人及飢渴的含義。

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目前最多人使用的是噴笑表情符號

不過，Keith Broni也表示多數人使用表情符號都只是為傳達當下的真實反饋，強調這可能只是部分群體的使用方式，就像原先單純的兩種蔬果茄子和桃子的符號，一直以來都被多數人視為性暗示。至於目前最多人喜歡使用的表情符號，正是「噴笑」表情符號。消息一出，引發網友熱議，有人認為這個表情符號「明明就很可愛」、「裝可憐的時候用」，還有人說「我主管都傳這個圖給我耶」。

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