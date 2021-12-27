12星座想順利跨年必先收拾殘局　如力有不逮大膽呼救或有貴人相助

【唐綺陽星座運勢週報12/27-1/2】土星在水瓶，眾人忙於收拾殘局，探討網路、群眾等問題，思考如何規範與執行。木星進雙魚，社會變化快速，雙魚相關事物受矚目、成果豐碩，願意面對自我的弱點，向外發出求救，就能得到許多幫助。水星山羊衝刺，關注長官、長輩、政府等議題。



重要星象：土星在水瓶，木星進雙魚，水星山羊衝刺。

工作注意：雙子、巨蟹、獅子、天蠍

雙子：先做好內部整頓，調整不安之處

巨蟹：與海外事物有連結，對工作產生影響

獅子：胸有成竹有成就感，能穩定發揮

天蠍：思考與下屬的相處之道

同場加映：必看！12星座面試跳槽必勝術 爭取滿意薪酬福利 揮低對手話咁易（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 41

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

桃花注意：白羊、天秤、人馬、水瓶

白羊：別太高冷自閉，要適時做好溝通

天秤：忙到沒有情趣，讓身邊的人感到挫折

人馬：生活有儀式感，能加分不少

水瓶：魅力爆發，充滿自信又迷人

同場加映：金牛因王力宏失守 12星座得返1個未有渣男藝人？代表人物超可靠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

財運注意：金牛、雙魚

金牛：虛心多學習，能夠功力大增

雙魚：務實理財，有機會談好條件

同場加映：日媒預測2022十二星座財運排行 山羊氣勢強 都唔夠水瓶扭轉乾坤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

健康注意：處女、山羊

處女：當心莫須有的憂慮影響睡眠

山羊：痛苦留在心裡，會影響生理

同場加映：12星座男的「呃」女仔招數 白羊表面紳士、金牛情深其實都是幻象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

同場加映：星座不只12個！鯨魚座加入後全部星座再執位 16個星座你是哪一個（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】