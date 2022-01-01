世界最臭運動鞋大賽　踩便便已小兒科　金髮美女靠呢招着到生蛆蟲

雨天泥土的芬芳、農場動物的生機、海風吹來的鹹鮮，大自然的味道總能讓我們心曠神怡。但當這些東西都集合在一雙幾個月甚至幾年都沒洗過的運動鞋上時，就變成了一場地獄般的氣味噩夢。而當有幾十雙這樣的運動鞋聚在一起時，還是噩夢？不，這是真實存在的阿鼻地獄（字面意思）。



那麼，歡迎大家來到一年一度的最臭運動鞋大賽。按照賽事規定，參與者皆為對自己的臭鞋抱有120%信心的18歲以下青少年，一旦你成年，sorry，就算你的鞋再臭也只能在家孤芳自賞。而且，這些孩子們還要像參加選秀比賽一樣，先由海選評出地方的臭鞋王，再經過層層選拔在一個春天來到紐約神聖的臭鞋決賽大廳決一死戰。並且離譜的是，這樣一項不著調的賽事不算疫情影響的話竟然已經舉辦了46屆，1975年主辦方開創的臭鞋宇宙僅比初代鹹蛋超人晚了不到十年，不知道那片M78星雲上能否有歷代臭鞋王的一席之地？

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殺入決賽除了需要一雙臭鞋，或許還需要一顆強大的心臟。在最終評選階段，主持人會要求每位冠軍候選人當著評委和觀眾的面闡述自己的作品都經歷了哪些蹂躪，恥辱度Max。2015年的冠軍是一位來自科羅拉多州的少年，他的戰靴是一雙自從來到他家就一直連續服役兩年未曾間斷的元老級運動鞋。由於家庭情況需要，小伙兒經常穿著這雙鞋照看家裡的家禽和各種鳥類，全村兒雞鴨鵝的排泄物都曾在他的鞋子上留下記號，一鼻子下去，嗯~家的味道你知道。此外，釣魚活動為這雙鞋增添了海洋的腥臭，甚至貓也用他的鞋子做貓砂盆，不過，他是怎麼做到貓屎都拉在鞋子裡還不去刷鞋的？這毅力真不是一般人……如此海陸空三位一體的臭味結合在少年的運動鞋上真是人世罕見，臭鞋王當之無愧。

2016年臭鞋王的經歷和他的前輩略有相似，都經過禽類奧力給的浸泡洗禮，但是點睛之筆可能在於鞋上濃厚的臭雞蛋和稻草味兒。植物動物等有機物混合在一起在腳汗的發酵下氣味越來越濃郁，給評委酸爽一跟頭。而緊接著下一年的挑戰者，說是露腳指頭已經有點不夠，直接前腳面都給你幹出來了。踩屎什麼的都是基本操作，據他說，三文魚腐爛內臟都泡過他的鞋，感覺一下子變尊貴了不少呢。再加上泡沼澤、餵章魚、這玩意兒可能自己都是一個獨立的生態系統了……穿得好，下次不許再這麼穿了。

但要說這幾年裡最厲害的，可能還是這個金發高個兒的女生，從腳上脫下臭鞋的那一瞬間，前排觀眾就已經忍不住回頭尋找新鮮空氣了。據她說，自己一大愛好就是裸著腳穿著鞋到處亂跑，這樣子進味兒更純粹，沒有襪子中間商賺差價。有時趁她不在，她的狗還會把她的鞋當成磨牙玩具嚼來嚼去，汪汪隊立大功。但真正將這雙鞋送上神壇的還是要屬她鄰居的一桶魚餌，不小心全灑在女生的鞋上，女生的媽媽卻當沒事兒一樣對她說：問題不大，接著穿吧。結果沒過幾天，當女生再次想穿那雙鞋的時候，鞋裡已經成了蛆的海洋……現場觀眾聽到這已經有人發出乾嘔聲了。即便是這樣，在場的評委還是要走完標準流程：以一個精緻的餐盤盛放好臭鞋，用架子夾起鞋子放到鼻邊輕輕吸氣，是臭還是更臭？你品，你細品。

在評委中，不乏參與了很多屆臭鞋大賽評選的老面孔，經他鼻子的臭鞋沒有八百也有一千，而且本職工作也非常厲害。有為NASA工作的現役氣味測試專家，也有著作一籮筐的大學教授。欣賞臭鞋，享受臭鞋，是他們每年熱衷於參加臭鞋大賽的源動力所在。

冠軍誕生後，該位幸運的少男少女可以獲得一個像徵臭鞋王的金鞋子獎牌以及將近兩萬人民幣的獎金，還有紐約一家酒店兩天的住宿+百老匯演出票。獲勝合影的標準姿勢是對臭鞋捏著鼻子。當然，穿這雙爛鞋可是進不去演出大廳的，臭鞋大賽總部會把每屆冠軍的戰靴留下並送進「名人堂」（名鞋堂顯然更合適），一起發爛發臭吧！對了，獲勝的選手還會獲贈一大箱子贊助商的消毒劑、除臭劑，身體健康總歸還是第一位的嘛。就是不知道這歷屆臭鞋王的味道，和蠟筆小新爸爸的腳比起來，誰更勝一籌呢？

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