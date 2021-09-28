超強民間自製Minecraft樂園　道具齊全可打怪升級　畫面超有喜感

當眾多玩家還在用鼠標鍵盤或遊戲手柄在《Minecraft》裏種田冒險不亦樂乎時，國外一個叫做LOL Team的團隊卻不滿足於此，親手把遊戲中的小村莊還原到了現實世界。從紋理真實的石頭與木質房子，到哼哼唧唧的蠢萌村民，一切都讓人覺得有理有據，令人信服。但這整個村莊，其實都是用印有遊戲中材料紋理的硬紙皮箱搭建起來的。



我們所看到的石材裂紋，木頭橫格，皆為團隊成員親手噴塗，並且按照遊戲中主角和箱子的比例打造而成。在搭建開始之前，超過400個紙箱子搬運到荒郊野外，準備逐個在手藝人的操作下從方塊變為栩栩如生的建築。

眾所周知，蓋房子最重要的就是打一個牢不可摧的地基，而牢不可摧這個詞聽起來就和脆弱的硬紙板沒什麼關係。於是他們決定用一種帶有金屬小棍的特殊釦子把臨近的紙箱連接在一起。不然面對疾風，沒有固定的箱子就像一盤散沙，都不用撒，風吹兩下就散架了。

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但壞消息是，他們要給每個箱子都至少來上這麼一下，工程量遠比想像的大得多。不過好在房屋搭建的還算比較順利，低矮的樑柱逐漸成型，窗戶門框也初見端倪。截至第一天結束，不同的小房子都有了各自的進展，形勢一片大好，前途一片光明。然而，到第二天團隊再次來到施工現場時，留給他們的除了底層一圈方塊，略高一些的方塊全都掉落，一片狼藉。看來即便是打了加固釘，紙箱也難逃夜半時分強勁的晚風，紛紛敗下陣來。施工隊只能重新搭建房屋，重新加固，並且祈禱在房子建成之前不要再有大風天或者大雨天來給他們上一課了。

加裝房頂時由於高度問題，團隊還花了大手筆出動升降車幫忙。電鑽、腳手架、梯子，看起來這組裝難度幾乎不亞於構築一片真實的村莊了。最後搭建完成的，是整個村子裏海拔最高的建築——6米小樓。雖然和埃菲爾鐵塔沒法相提並論，但和村子裏其它屋子比起來，那感覺還是相當宏偉的。

接下來就是要佈置小屋的內飾，床、床頭櫃、工作台什麼的都可以有。引人注目的還有個方形的地球儀，這應該就是《Minecraft》裏的地圓說了吧？還在屋子裏放個tnt（炸彈），整蠱朋友，不過現在爆炸還是為時過早，對於他們團隊來說，還有一部《Minecraft》微電影等著在村裏開拍。

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在他們設計的故事中，一名玩家在現實因意外被毒箭射中之後，直接穿越進了《Minecraft》裏化身主角史蒂夫，在他們搭好的村子中經歷一系列的冒險。在影片中，一切規則和特效都完全還原遊戲，比如弓箭發射的悶響，NPC拾取物品和經驗的blingbling聲，還有砍殺角色時一閃一閃全身發紅的特效，連玩家之間心照不宣的水桶無傷落地小技巧都還原的讓人會心一笑。最可愛的還是一路陪伴主角，不隨便自爆惜命如金的那隻苦力怕。

整部電影無處不在的惡搞和恰到好處的玩梗都讓人直呼——估計沒有人比LOL Team更懂《Minecraft》了。他們不僅用最認真的態度做著最胡鬧的事兒，而且整個團隊的效率與成品質量都是職業級的。視頻中那逼真的一整座《Minecraft》小鎮，從無到有隻用了短短4天，狂丸這雙手啊，在遊戲裏造個村子估計都沒有他們快咯。

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