內地「6旬夫婦產女」惹熱議　劇情翻轉再翻轉　網民：案情不單純

中國安徽省近日有對6旬夫婦老來得子，丈夫面對外界詢問時也喜形於色。不過許多網友看到後卻認為，夫婦倆年紀太大，此時生子顯得有些「不負責任」，網路上也隨即掀起一波正反論戰。但28日「案情」卻出現大轉彎，有媒體追查後發現，產婦實際年齡並非60歲，而是43歲。
近來內地網路上流傳一則影片，當中指稱安徽省靈璧縣人民醫院內，一名身分證年齡60歲的產婦，誕下一名約3千多公克的女嬰，而她高齡68歲的丈夫則在一旁直呼開心，醫院婦產科醫師更表示，這名婦人是自然受孕，生產後身體狀況尚可。
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內地網友看到後直言「這種新聞看了感覺怎麼也恭喜不起來啊」，認為兩人已屆高齡，雖然生產過程平安順利，但他們未來如何養育女兒著實令人憂心。不過也有許多網友認為，這是一場奇蹟「人各有命，福禍在天」。
但是，28日整起事件出現180度大轉彎。根據《極目新聞》報道，該醫院工作人員透露，這名產婦年齡的身分證年齡的確是60歲，但是「她的實際年齡只有43歲，這是產婦家屬對醫生說的」。媒體持續追查發現，這名產婦的丈夫是靈璧縣下樓鎮劉庵村人，經詢問當地政府後，工作人員指出，產婦的丈夫姓莊，今年68歲，而產婦身份證上年齡為60歲，實際年齡是40多歲，「因為她的精神不太正常，身份證上的年齡也不準確」。而這名莊先生實則已出外幾十年，村裡對他的情況不清楚，對他的妻子的情況更不清楚。
這則新聞一出，中國大陸網友皆瞠目結舌，認為情況比他們想像中還要複雜。許多網友更意有所指，認為婦人精神狀況不佳，是否為自願懷孕生子也不得而知。
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