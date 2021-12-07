2021年就快過去，又是一年一度總結的時候。雅虎香港今日（7日）發佈了「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果， 當中揭曉「十大熱搜潮語排行榜」，榜首潮語更加是橫跨地域，大家又能否猜到是哪個潮語?



ERROR今年都「貢獻」了兩個熱搜潮語，除了193金句「知我咩料啦」，大家猜猜還有哪一句？

雅虎香港是次揭曉的全年搜尋人氣榜中,「十大香港人的關鍵字」「十大熱搜潮語排行榜」「十大熱搜娛樂圈風雲人物」「十大熱搜電影」「十大熱搜 Staycation酒店」等11個不同範疇的排名。當中「十大熱搜潮語排行榜」更有多個入圍名單是由今年熱爆組合MIRROR和ERROR衍生而來。《開罐》為大家揭曉入圍名單！

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【TOP 10】 OJ

OJ其實是OK的意思，因K字在鍵盤上在J字旁，網民經常打錯而得名。

例句：一齊食飯 OJ？

【TOP 9】前夫

2021年MIRROR爆紅，香港女生迷上十二子可謂跨年齡層，有男網民在七月時開設「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」FB群組，一眾鏡粉的另一半紛紛自稱為前夫網上圍爐苦呻家中如何被MIRROR入侵。

【Top 8】siu4

siu4 即是笑死

例句：鍾生講到自已咁勁，但KO唔到林生，siu4。

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【TOP 7】 MM7

mm7 即是正字的速成碼，由MIRROR成員阿Jer發揚光大。

例句： 阿jer？mm7！

【TOP 6】知我咩料啦

知我咩料啦是ERROR 成員193郭嘉駿的口頭禪，其句子在節目《考有Feel》和《Error自肥企画》中都經常出現，意思是「知道我的厲害了吧？」。

例句：你知我咩料啦，仲問?

想知Top 1- 5係邊幾個潮語？即點擊上面圖輯揭曉啦！

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【2021年度總結】來到12月，又是時候總結。今年樂壇可謂百花齊放，既有人氣王MIRROR，亦有不少新人加入競爭，為樂迷帶來許多好作品。不過這些歌手外，一年來還有不少「洗腦神曲」都是不容忽視的！開罐嚴選以下9首今個年度在香港最熱門，在網絡上紅爆的「金曲」，睇下「入選名單」係咪你心水！即睇9大另類洗腦神曲入圍名單！