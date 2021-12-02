台網瘋傳水母斷頭影片突變2021爆紅潮語「歸剛欸」到底係咩意思？

【歸剛欸／水母斷頭】最近網路上「歸剛欸」厭世水母梗圖在台灣爆紅，許多當地網民在講話、發文的時候都要加一句「歸剛欸」。不過台灣文化部日前卻發文指出「歸剛欸」這個寫法是錯的，令網友直呼「長知識了！」



「歸剛欸」台語正確寫法是什麼？

台灣文化部日前發文分享網路上常見的3個台語迷因，分別為「歸剛欸」、「母湯」、「修但幾勒」，指出雖然在當地人眼中，從字面上就能看得出是什麼意思，但其實用華語文字代替台語口語寫法，可能會造成混淆或誤讀，例如水果攤看板寫「很慢」（意指現摘），與正確的「現挽」（hiān-bán）完全不同。

【圖輯】歸剛欸、母湯、係咩意思？點圖放大看台灣文化部糾正3大當地迷因👇👇👇

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【圖輯】點圖放大看網絡瘋傳的水母斷頭影片👇👇👇

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台灣文化部整理以下3常見迷因的正確寫法與唸法：

規工／kui-kang

釋義：一整天、成天。

例句：伊規工攏佇外口拜訪客戶。I kui-kang lóng tī guā-kháu pài-hóng kheh-hōo. (他成天都在外面拜訪客戶。)



毋通／m̄-thang

釋義：不可以、不要。

例句：你毋通傷晏轉來。Lí m̄-thang siunn uànn tńg--lâi. (你別太晚回來。)



小等一下／Sió-tán--tsi̍t-ē

釋義：等一下、稍等。

例句：小等一下！Sió-tán--tsi̍t-ē!（稍等一下！）



台灣文化部整理3大常見迷因的正確寫法與唸法（FB@文化部）

台灣文化部表示，原住民族族語、台語、客語、馬祖話其實都有自己的發音與書寫系統，希望可以藉由標準書寫語發音，讓大家好好地學習母語。

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貼文曝光後，許多網友都大讚「真用心」、「長知識」、「希望能推廣台語的書寫」，但也有人表示「我還是會用『母湯』，紀念永遠的光頭哥哥」。

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