資深名牌店員一眼分辨！窮人進店即做一舉動　網民驚呼：說中了！

不少人平時行街買衫，或多或少都害怕店員邊跟着走邊推銷，但原來資深的售貨員，其實在客人入店的第一刻就知道對方有多大的機會消費。1名網民近日在台灣討論區發文，指其1名有多年於精品服飾專櫃工作經驗的朋友，透露說只要是進店後即翻看價錢牌的客人，就通常都是窮人，自己毋需花太多時間在對方身上，說法引來網民熱議。



有網民引述精品服飾店店員，指消費能力較低的客人通常進店後第一時間都看價錢牌。（資料圖片 / GettyImages）

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樓主在PTT討論區以「櫃姊：窮人都會先看價格標籤」為題發文，表示其1名在精品服飾專櫃工作多年的女性朋友告訴他，只要客人一進店後就翻找產品的價錢牌，通常都是「窮人或買不起的人」，因此店員不會浪費時間在相關客人身上，又指較資深的售貨員大多能一眼分辨誰才是有消費能力的人。

帖文一出，在短短一天便吸引750多個留言，「窮人才看價錢牌」的說法更是引來網民激辯。不少人都直呼「被說中了」，又指翻找價錢牌亦是為了知道產地或質料等資訊，以了解是否耐用，「我不只要翻標價，還要看是否只能乾洗，尤其冬天的衣服，要看羊毛含量，送乾洗很燒錢，真的都被說中了啊！」、「慘了被完全命中，不過我找標籤是看產地」、「當然看價錢啊，身上只有100塊 ，總不可能吃200塊的餐點」。

樓主朋友稱資歷較高的售貨員通常都能一眼分辨誰是富有「大客」，他們便能集中火力招呼那些客人。（GettyImages）

然而，亦有部份人認為樓主的朋友過份以偏概全，稱絕大多數人、不論富貧都會先看價錢牌，「會翻標籤的才是識貨的好不好，我以前遇到識貨的大單客人，都一定會翻標籤看材質、洗滌方式」、「買東西先了解產品價格很正常啊，人家有錢是因為會精打細算，怎麼可能無腦付賬」。

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