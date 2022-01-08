你真的了解台灣嗎？香港人對寶島的3大誤解　台灣南部不等於台南

【台灣地理／港人移民台灣】相信台灣跟香港大家都不會陌生，不到兩小時的航程，都是兩地大眾的熱門旅遊地點。很多香港人都去過台灣旅遊，但當深入台灣生活的時候，才會發現一般香港人對台灣的了解其實都頗為片面。



以下就以筆者在台灣香港生活過的經驗，歸納出三個一般香港人對台灣地理的誤解吧。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、用台北、台中、台南和台東來區分台灣地理。

香港人把台灣的6個直轄市、3個市和13個縣混為北中南東大分區。例如明明自己在南投縣日月潭搭船，卻會說自己在“台中”；明明自己在墾丁享受陽光與海灘，卻說自己在“台南”。這樣是因為一般香港人對台灣地理的認知就按著“在北邊就是台北；在中間就是台中；在南邊就是台南”這樣的方向性分區。如果這樣講，明明你是在南投縣清境農場但說自己在台中，台灣人會誤會成你在“台中市”（台中市去清境農場起碼2小時…）。

所以香港去台灣玩的朋友最好了解一下基本地理，確實一下身處的旅遊景點是在哪個縣市，以免造成不必要誤會。

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二、以為台灣就是個小島。

沒錯，台灣就一個本島加上一些外島。但是以台灣本島來講，已經有32個香港那麼大了。如果是一個在香港屯門到觀塘大約40公里的路程都覺得遠的人來說，就不要說台灣很小了。畢竟從台北到台中都有屯門到觀塘四倍距離。香港才是比小島還小的小島。

不過筆者也明白交通工具的速度也會影響到距離感，假設在台灣搭國道客運（走高速公路的巴士），那個走了100多公里的時間還比在香港30公里搭巴士市區堵車的時間短。

三、以為全台灣天氣／地理都差不多。

筆者在台灣的時候，香港家人看到台灣颱風地震的新聞都會十分擔心，記得有一次宜蘭東部有5級以上地震，家人立即打電話來問在雲林縣的我有沒有事。可是我說：「誒？有地震嗎？沒有啊。」 其實台灣不同地區的天氣和地理都不太一樣，像東部或者中部山區才會比較多地震。而且在台灣高海拔高山地區，冬天天氣是可以到0度以下，所以到台灣生活旅遊，還是不能以香港氣候來參考（台灣隨便一個低海拔山區小鎮都可以比香港最高的大帽山山頂海拔還要高）。

台灣是個好地方，無論是到台灣旅遊、就學、工作還是移民的香港朋友，都可以好好享受台灣給大家的舒暢，只要好好了解台灣，就可以避免因為誤會而造成不必要的麻煩，在台灣有一個愉快的人生旅途。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：薯哥Kerwin，原文：香港人對台灣的三大誤解（地理篇）】