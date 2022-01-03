朋友5年前賣樓賺300萬　月花2.5萬租樓呻落錯車　終由市區搬元朗

自住樓真只會買貴、沒有買錯，所以絕不能賣？有網民在討論區上分享朋友經歷，指他於2010年以350萬元買入市區2房單位，至2016年因擔心樓市向下便賣樓，因而賺了300萬元，然後轉租3房單位，每月租金約2.5萬元。樓主指朋友「租樓5年已經交咗150萬租金」，加上不時換車及去旅行，使費極大，去年終捱不住貴租，要由巿區搬入元朗村屋。有網民感嘆指賣出自住樓，難免會有樓主朋友的下場，而且事後要「認輸」再入市，「心理關口唔係易（過）㗎」。



樓主提到，朋友在2010年買樓後，在2016年擔心樓價下跌所以賣樓。（資料圖片）

樓主在香港討論區上發文，提到朋友買入該個市區2房單位6年後，因「驚樓市會跌」，而且單位已有可觀升幅，所以便賣樓，並且「賺咗300萬」。朋友隨後轉租市區3房單位，每月租金約2.5萬元，至今5年已經「交咗150萬租金」。他指朋友習慣大使，「佢經常換車，又成日去旅行，又亂使錢」，最近才得知他去年因為市區租金太貴，選擇搬到元朗村屋，形容朋友「而家層樓又冇，又要幫業主供樓，又要愈住愈遠」。

網民們都認為在香港賣掉自租樓，想待樓價下跌後再入市的難度十分高，「自住樓點都要揸實，賣咗要快快入返」、「試過賣自住樓，大半年後買返，嗰陣時都幾難捱，日日都要留意住啲樓價」。留言亦提到賣樓後面對已經上升的樓價要再入市，最大問題是心理關口，「你朋友有幾百萬喺手，要上返車唔難嘅，爭在過唔過到自己嗰關」、「賣自住樓後眼見樓價再升，想買返要過自己心理關口唔係易㗎」。

（香港討論區）

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