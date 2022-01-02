香港169呎納米樓住4人仲有獨立睡房　影片震驚內地人：坐監好過！

朋友們，用400萬在你們家都能買到多大的房子呢？綜藝《夠細奇則》裡有一香港業主，花費了400萬，居然買了一套15m²（169呎）的「納米房」？甚至還要求設計師，把這堪比私家車位大小的15m²「納米房」打造成4口之家？詞都認識，但組合在一起的畫面簡直窒息，最後只能匯成倆字：離譜！



下圖這個有著三尖八角，活似個電鑽的戶型，就是此次要求設計師展現鬼斧神工的主角了。實地測量後，全屋真實實用面積才169平方呎，相當於只有15m²！

再看看屋內構造，電鑽頭是浴室、電鑽尾是廚房，而全屋最大的空間，從大門到露台也不過只有五步的距離……

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聽完戶主要求後，嗯？ 15m²住4個成人？還要有獨立房間？有著23年設計經驗的葉錦雄老師聽了也直搖頭，多少覺得有點離譜。好在愁禿了頭髮後，葉錦雄最終成功把這項艱鉅的任務，給設計出來了。跟隨著《夠細奇則》的兩名主持人，我們在業主入住前，先看看改頭換面後的納米房，究竟暗藏著哪些玄機。

一樓太狹窄，但應有盡有：進門就是個三角狀的小客廳，屋內格局基本上是入眼及全部。不錯的層高優勢足以隔斷變成loft雙層戶型。一樓右手邊深色的是鞋櫃、衣櫃以及電視櫃三合一一體的多功能櫃櫥。這個櫃櫥還大有乾坤，白天是電視櫃，晚上拉開，就變成了兒子的床。一米八的男主持說睡進去還挺寬敞，甚至擠擠還能再睡倆朋友。（朋友：大可不必。）左手邊是個隱藏的餐廳區。拉出來的凳子下也可用於儲物，但要供四個人一起吃飯著實有點勉強。看得出來設計師是想盡方法把每平方掰成兩半用，但還是彌補不了過窄的短板。客廳內僅放上兩個行李箱，就已經舉步維艱。儲物和兒子睡覺問題是大大解決了，但左右兩側的一堆櫃子顯得空間更加笨重，至於沙發辦公桌什麼的更是不用想了。唯一樂觀的是客廳旁還有個小露台，簾子拉下來後，露台也能變成室內的空間。優化了客廳的採光，也延伸了客廳的空間，這點不戳！鏡頭轉向廚房，鏡面設計讓空間顯得更大，而且兩個人橫排站都綽綽有餘，比日站君想像的敞亮多了！一樓總體看下來除了客廳像條過道外其他沒毛病，在有限的面積裡，也算是應有盡有了！

二樓夠寬敞，但毫無隱私：咱們再接上二樓看看，臥室面積足夠寬敞，只不過夫妻二人和小女兒的臥室，只用了一塊薄板隔開。夫妻房間直對樓道，隱私度幾乎等同於沒有。雖然躺著能翻好幾個滾，但站著就直不起腰，後期再加些基礎的收納後，也不禁讓人堪憂。女兒的房間應該是全屋最私人的小空間了，還貼心的配備了化妝台和電腦桌，床頭暖黃色的小圓燈充滿了溫馨情調，空間較小的缺陷也是瑕不掩瑜了！15m²的小空間內，廚房、露台、餐桌甚至住下四個人，一個不落全安排齊活了。兩位主持人體驗完一圈後也忍不住感嘆：「本來很懷疑怎麼可能住得下四個人，但現在不僅可以，而且還挺舒服！」

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不理解，卻搶手的「天價」納米房！

這集《夠細奇則》發佈到YouTube視頻頻道上後，本意上是想展示設計師的功力，但評論區的網友們卻都對僅有十幾平方的「納米房」開罵了！紛紛滿臉問號表示窒息，這種狹小的房子真的能住人？並且擔憂業主們在「納米房」住久了會不會產生什麼心理問題。內地網友隔岸呼籲：「是來內地搞他個100平（約1076呎）不好嗎！」有些網友甚至說：「可能監獄都比這個舒服吧。」還有少部分人仍忠於設計，心痛設計師掉光了頭髮，並從設計角度表示了讚揚。相對的也就有人吐槽這次設計的一言難盡，設計和使用需求都不達標，直言這是一個「收納節目」。而更多的網友則是把火力瞄準了開發商，直接靈魂發問：「能打造這種納米房，開發商還是不是人！」

的確，這種又貴又小的納米房實在讓人理解不了怎麼會有人花400萬買它，不過對於港人來說，這種「納米房」還是一票難求的搶手房源！首先納米樓大多建在香港較為繁華便利的商區，樓盤的周邊配套也十分齊全，健身書吧等等休閒會所應有盡有。比如我們介紹的這戶「納米房」，就位於香港九龍何文田，而這的住宅每平約28萬人民幣。在香港房價因各種現實因素維持天價的前提下，想要讓更多普通老百姓都能買得上房，只能壓縮住宅面積。所以特區政府便「貼心的」推出了總房面積低於24.2平方以下的納米房。於是用勉強可以負擔的400萬，換回一個商圈的便利和住宅的保障，似乎就是件划算買賣了。

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「納米樓」愈建愈多 面積愈建愈小 400萬的納米房真的值得嗎？

據中國基建報統計，在過去的十年間，香港共推出了8550套納米房，入住率高達72％。但納米房的總面積卻從一開始的平均20m²降至12~16.5m²。在2019年，光賣出去的納米房就佔一手住宅單位的12.9％。相當於全香港每賣出八套房子，就有一套是納米房。直至現在，天價迷你房的魔幻現實依舊在繼續，「納米房」只是香港住房現狀的一個縮影。購房對於有強烈置業需求的國人來說，是個永恆的追求。在寸土寸金的香港更甚。對大多數香港人來說，買房就如同趕公交，能上的話無論怎樣都得先擠上了車再說，等上車後再考慮要不要換個座位優化環境。如果不上車，那可能就永遠追不上車的速度了。

隨著人越多地越少的供求失衡，加上特區政府似乎也沒制定居住面積的最低標準，就逐漸催生了「棺材房」、「籠屋」、「納米房」等等這種我們難以理解的畸形產業。於是從「蝸居」到「蟻居」，再到現在選擇相對來說負擔得起的納米房抓緊上車置業，似乎已成為了港人們的明智之舉。年輕人奮鬥打工無非是為了更好的生活條件和居住環境，但如果耗費兩代人的積蓄，才能換回一戶僅有幾尺寬的「納米房」，似乎就有點背道而馳了啊。在《夠細奇則》的開篇有這麼一句話：「挑戰你的極限，最終你將找到極限。」日站君真誠希望挑戰的是設計可能的極限、而不是一步步試探港人的容忍度、挑戰人們居住空間的極限。那麼大家對這種「納米房」的態度是怎麼樣的呢？我們留言區見~

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