收樓噩夢｜開門驚見全屋浸滿惡臭「黃金水」　屋主：仲有芽菜漂浮

「我的媽呀！這真的是傳說中的黃金屋了！」滿屋子屎尿大便，任誰看了也無法接受……



台灣網友私訊爆料公社專頁，表示自己的新家變成黃金屋了！「黃金屋？！新北市三峽區。目前是交屋完，連住都還沒住進去，想說來看看新家如何……結果打開門發現淹水而且整間尿騷味超臭的，還有滿滿疑似嘔吐物+不明物體漂浮著！」

仲有「漂浮的芽菜」諗起都作噁 點圖睇睇屋主收樓見到嘅恐怖景象（慎入）▼▼▼

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只能自嘲自己買了黃金屋，好好的新家，交屋完了還沒搬進去，結果心血來潮想去看看，一開門卻看到這種景象，讓屋主整個呆掉，頓時不知道該怎麼辦！「噢～有看到漂浮的豆芽菜喔！是消化不良嗎？廁所裡淹滿黃黃液體+衛生紙堵塞……整個家變成黃金屋！」

「樓上污水管接到你的房子內了嗎？這嚴重了。」看流了滿地的黃金水，網友們也傻眼了。「哪一個建商這麼優質？」「交完屋？通常交屋前不是都會確認過有沒有問題再辦後面的手續嗎?」「樓下塞住，樓上就灌爆你家囉！」「新成屋通常還是得常常巡視&鎖門窗，管線有問題也要趕緊找出問題。工班&大廈管理也得加強控管才是。」「我只能說，還好你的家具還沒進去，不然你現在絕對會哭到沒眼淚！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】