細思極恐｜見到摺起銀紙咪亂執　男電單車手專登調頭去執即畀嘢跟

這是2016那年我還在讀大學發生的事。我有靈異體質，遺傳到我爸的，從小就有。但隨著年齡越來越大，這個能力也越來越大，也越多越廣……



文：陳姓女網友（發表於靈異公社）

事情是這樣的 ，7月21日差不多晚上10點多，我男友騎著電單車載我回家。

那時從鼓山回來，而我家在左營，我們騎的路是同盟路愛河之心旁邊的小巷子，那條巷子非常的暗也很窄……

失驚無神全速調頭去執100蚊紙（台幣，下同） 之後遭遇令人極心寒（點圖放大閱讀原文）▼▼▼

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加上我們時速也挺快的，在騎的時候我打給我姐問她們在哪裏？想說跟她會合一起回家，掛掉電話後突然間男友一個緊急煞車，我問：「幹嘛？ 騎錯嗎？」他說：「沒有。」他突然來個大迴轉衝超快，衝到一間小宮廟，他在這間宮廟門口再來個大迴轉再馬上煞車，我看到地板有張折起來的新鈔100。當下我就感覺不對！身體非常的不舒服！我就看著他的手想伸下去撿，當下還沒反應過來，因為非常的不舒服，我突然就脫口而出：「你幹嘛！ 」他：「100塊你確定不撿嗎？」我：「走！快走！」我音量降非常低，喊走的同時我很大力的捏他。

騎到一半時，感覺越來越不對，我後腦著整個麻了，嗯……我們後面跟著2個……我很小聲的跟他說：「等一下找間廟先停下來 。」一路我們都不講話，直到騎出來過Costco，我：「沒事了，不用找廟了」因為我感覺那2隻惡飄已經回去了，畢竟連碰都沒碰到那張一百。男友：「到底怎樣啊？」我：「你剛剛到底在幹嘛？你要撿？你為什麼要撿？你知道你撿了會發生什麼事嗎 ？你知道你差點惹上什麼事嗎？」男友：「什麼啊，我不知道啊。」到建工路後我們就告訴我姐這件事情，我男友平常在路上看到錢是根本不會去撿的，連錢掉了也算了不會回去找，這次竟然想撿地上折起來的100塊！折起來的100塊！在地上的！

敘述這件事情大家都覺得很噁很毛一直起雞皮疙瘩，而且那條巷子非常暗，他騎車從不看地上的，怎麼會大費周章迴轉2次直奔，不用沿路找就確定位置？他說當下完全沒有意識，有一股衝動感覺一定要撿、我一定要去撿，像有一千萬在那裡一樣，甚至他完全不知道當時那段對話，只覺得很莫名奇妙，是我用力捏他胸部時說走的時候才回過神，而當下有看到宮廟旁邊有3個人躲著看， 那100塊折著裡面夾一張奇怪的紙。之後想說繞回去看那100塊還在不在，但我們再過去時宮廟已經關了，100塊也不在了。回到家後我馬上問我爸到底什麼情況（我爸是帶靈駕的），我爸什麼都不願意說，只說沒事就好，我接著問我阻止他去撿，那我會不會發生什麼事？我爸說不會，那句話不是我說的，是祂阻止的，祂就是我們家的主神……依我直覺不像是冥婚，而是像轉運那種很壞很壞很糟糕很可怕的運，有點像是找替身的感覺……那100塊是被別人撿走？還是收起來明天繼續？轉運會有人在旁邊看顧嗎？

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