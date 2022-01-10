小腸氣｜搬重物久咳要小心　唔痛並非病情輕微　併發症嚴重可致命

近年不少人都有健身的習慣，部分人更會舉啞鈴，若動作不正確容易增加腹腔壓力，最終引致「小腸氣」問題。小腸氣並不罕見，但大家又是否真的了解甚麼是小腸氣呢？它是否反映小腸的健康出現問題？小腸氣又是否屬於男士專利？是否一中招就會影響性能力…？其實坊間對於小腸氣有不少誤解，Gofever高燒編輯團隊邀請了外科專科方廣偉醫生為大家破解有關小腸氣的4大迷思！



醫生指透過外科手術才可治療小腸氣，主要分為傳統修補手術以及微創小腸氣修補術兩大方法。（Getty Images）

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小腸氣迷思一：小腸氣反映小腸健康出問題？

小腸氣是常見的外科疾病，有不少人聽到小腸氣都會認為是與小腸的健康有關。不過，這個說法是大錯特錯！方廣偉醫生表示，小腸氣其實是坊間的俗稱，醫學正名為「疝氣」，成因有二，第一類是先天性腹壁缺陷或弱點，患者大多為初生嬰兒，成因是當胎兒在母體發育時，腹腔與腹股溝的管道未關閉所致，令腹腔壁出現缺口，當裡面的組織掉入陰囊或腹股溝時，便會形成小腸氣。另一成因為後天因素，包括搬運重物、長期咳嗽 ，前列腺肥大，長期便秘等等，都有機會使腹部壓力持續增加，令腹腔壁出現缺口，內藏包括腸道有機會從缺口突出，形成小腫塊。

小腸氣迷思二：只有男士才會出現小腸氣？

方醫生指，因為男士的腹股溝管內有輸精管、睪丸血管等經過，容易形成弱點，令他們患小腸氣的機會的確比女士較高，但不代表小腸氣為男士專利，產後出現肚皮鬆弛，或長期受便秘困擾的女士亦會增加患上小腸氣的風險。此外，疝氣亦不是腹股溝獨有，腹部其他部位也有機會出現疝氣，例如常見於孕婦的臍疝。除了性別外，年紀亦有機會影響小腸氣成因，有不少長者因肌肉老化令腹壁變得薄弱鬆弛，當長期咳嗽時令腹部持續受壓，亦有機會導致小腸氣。

疝氣亦不是腹股溝獨有，腹部其他部位也有機會出現疝氣，例如常見於孕婦的臍疝。（Getty Images）

小腸氣迷思三：小腸氣會影響男士性能力？

由於小腸氣大多出現腹股溝位置，鄰近男士生殖器官，因為坊間有流傳指如果小腸氣情況嚴重，有機會會影響男士性能力，到底又是否有根據呢？方醫生解釋，其實兩者沒有關連性，只是因為不少小腸氣患者同時出現陰囊腫脹問題，才會產生小腸氣影響性能力的流傳。他指，小腸氣的小腫塊並不會影響陰莖或睪丸，而進行外科手術縫補腹腔壁缺口亦不會影響性能力，所以各位男士無需要太過擔心！

小腸氣迷思四：唔痛唔洗做手術？

小腸氣的症狀一般不明顯，患者大多可以將腫塊推回體內，部分人躺臥下甚至會感覺腫塊消失，有部分患者更感受不到任何痛楚，只會在咳嗽或長時間站立後才感到少許不適，所以有不少人認為病情輕微，甚至覺得不用接受手術。不過，方醫生提醒，小腸氣病情是會逐漸加劇演變，如沒有及時醫治，患者有可能引起腸梗阻、腸壞死、腹膜炎等併發症，嚴重更可能會有生命危險。

方醫生又指，目前只有透過外科手術才可治療小腸氣，主要分為傳統修補手術以及微創小腸氣修補術兩大方法。傳統手術是從腹壁外側修補，手術切口較大，需要破開皮膚、肌肉及筋膜等，康復時間約需1至2星期。至於微創小腸氣修補術，則利用腹腔鏡從內側修補，手術傷口較細，康復時間約需幾日至1星期左右，更有助減少傷口修復時的張力和異物感。術後可能出現的長期不適更較傳統修補手術為低。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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