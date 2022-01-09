禁堂食｜公司鎖會議室籲留座位用膳勿外出　員工轟：高層照出去食

Omicron新冠肺炎變種病毒襲港掀起第5波疫情，政府推出新一輪防疫措施，當中包括食肆晚上6時後禁止堂食。有網民在討論區上發文，指公司上周五（7日）起於午飯及放工時間鎖上所有會議室及房間，建議員工留在座位用膳，避免外出吃飯。不過，樓主卻發現公司高層「又係柴娃娃咁出去食飯」，批評他們未有做好榜樣，所以不打算響應公司呼籲。

不少網民回應指高層「講一套做一套」是常識，「人哋係高層又點同」，但亦有人認同該公司的防疫措施，因為會議室或房間未必有足夠的換氣設備，同事在房內集體食飯會變相播毒。



有網民表示，公司因響應政府防疫措施而在午飯及放工時間鎖上會議室及其他房間，呼籲員工在座位用膳，但高層卻照舊外出吃飯，令他感不滿。（GettyImages）

樓主在香港討論區上以「因為要響應政府禁堂食，公司唔畀人咁做」為題發文，提到平時如果要OT開夜都會買外賣回公司在會議室開餐，偶爾亦會與相熟同事在會議室一起吃飯，但公司在上周五開始，「Lunch Time同放工時間公司閂晒啲會議室嘅門，大大小小嘅房都閂咗，唔再畀人入房食飯」，直接阻止同事在公司一起吃飯。

樓主其後又說，公司明言希望同事們在午飯時間可以「盡量留喺自己位食，唔好出去食」，但他卻發現一眾高層卻外出吃飯，狠批「你自己都唔做好榜樣，仲想我哋做細嘅跟？一邊叫人唔好出去食，一邊班高層又出去食飯，咁你話我哋會唔會睬你呀？」。

樓主表示，由於上司不以身作則，因此覺得公司措施的說服力甚低。（GettyImages）

帖文引來網民熱烈討論，質疑公司想防疫就「應該WFH（Work from Home，在家工作）」，批評樓主公司措施的網民嘲高層講一套做一套十分正常，「人哋係高層點同？」、「高層同高官貴人一樣，佢哋可以做，但唔代表你哋低層都可以」，暗指早前發生的「洪門宴」事件。

不過亦有留言指樓主公司的防疫措施沒有問題，而且只是希望同事避免出外食飯，「只係建議又無話唔畀，咁仲有咩好嘈？」。有人則指公司會議室及房間未必是理想的用膳地方，「出去食飯限每枱人數同有隔板，會議室有無？公司有無限定唔畀出去食Lunch？」、「如果會議室嘅換氣唔夠好，鎖咗唔畀你哋入係好事喎，至於佢地出去食，都係要守規則，邊間食店敢亂嚟？你都可以出去㗎，唔建議咋嘛，又無禁你」。

（香港討論區）

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