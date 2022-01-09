禁堂食｜公司鎖會議室籲留座位用膳勿外出　員工轟：高層照出去食

Omicron新冠肺炎變種病毒襲港掀起第5波疫情，政府推出新一輪防疫措施，當中包括食肆晚上6時後禁止堂食。有網民在討論區上發文，指公司上周五（7日）起於午飯及放工時間鎖上所有會議室及房間，建議員工留在座位用膳，避免外出吃飯。不過，樓主卻發現公司高層「又係柴娃娃咁出去食飯」，批評他們未有做好榜樣，所以不打算響應公司呼籲。
不少網民回應指高層「講一套做一套」是常識，「人哋係高層又點同」，但亦有人認同該公司的防疫措施，因為會議室或房間未必有足夠的換氣設備，同事在房內集體食飯會變相播毒。
樓主在香港討論區上以「因為要響應政府禁堂食，公司唔畀人咁做」為題發文，提到平時如果要OT開夜都會買外賣回公司在會議室開餐，偶爾亦會與相熟同事在會議室一起吃飯，但公司在上周五開始，「Lunch Time同放工時間公司閂晒啲會議室嘅門，大大小小嘅房都閂咗，唔再畀人入房食飯」，直接阻止同事在公司一起吃飯。
樓主其後又說，公司明言希望同事們在午飯時間可以「盡量留喺自己位食，唔好出去食」，但他卻發現一眾高層卻外出吃飯，狠批「你自己都唔做好榜樣，仲想我哋做細嘅跟？一邊叫人唔好出去食，一邊班高層又出去食飯，咁你話我哋會唔會睬你呀？」。
帖文引來網民熱烈討論，質疑公司想防疫就「應該WFH（Work from Home，在家工作）」，批評樓主公司措施的網民嘲高層講一套做一套十分正常，「人哋係高層點同？」、「高層同高官貴人一樣，佢哋可以做，但唔代表你哋低層都可以」，暗指早前發生的「洪門宴」事件。
不過亦有留言指樓主公司的防疫措施沒有問題，而且只是希望同事避免出外食飯，「只係建議又無話唔畀，咁仲有咩好嘈？」。有人則指公司會議室及房間未必是理想的用膳地方，「出去食飯限每枱人數同有隔板，會議室有無？公司有無限定唔畀出去食Lunch？」、「如果會議室嘅換氣唔夠好，鎖咗唔畀你哋入係好事喎，至於佢地出去食，都係要守規則，邊間食店敢亂嚟？你都可以出去㗎，唔建議咋嘛，又無禁你」。
（香港討論區）
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