幼稚園小學停面授課│家長質疑為何不立即停　林鄭指1原因中學不停

【幼稚園小學停課／停面授課／Omicron／防疫抗疫】特首林鄭月娥宣布，全港幼稚園及小學在星期五（1月14日）或之前暫停面授課程，直至農曆新年假期後，中學則不受影響。消息一出即引來一眾網民、家長熱烈討論，有人認為決定正確，亦有人質疑為何要等到星期五才停，「要停點解唔即時停？」，以及為何中學沒有相同安排，「中學生抵抗力勁啲？」。



林鄭月娥今早（1月11日）出席行政會議前表示，幼稚園及小學最快可選擇明日（1月12日）暫停面授課程，最遲星期五暫停面授課程。她強調，暫停面授課程是抗疫最艱難決定，因雖然可以保護學童不受感染，但亦可能影響他們身心。

林鄭月娥表示，幼稚園及小學最快可選擇1月12日暫停面授課程，最遲星期五暫停面授課程。（梁鵬威攝）

至於中學是否停面授課堂，林鄭月娥稱，中學生自理能力較佳，會繼續面授課程及防疫安排，將對他們的影響減至最少。

消息一出引來一眾網民、家長熱烈討論，有人認為政府決定正確，有助保障學童，亦有人批評做法，「停課之後就周街係小朋友，家長又帶去BBQ，打邊爐，大食會聚會，到時仲衰，喺學校不知幾安全，停課仲要加重家長負擔」、「並存啦，你知唔知停課，有啲老師係會被扣人工㗎」、「林鄭知唔知全港小學考緊試」，「停又死唔停又死、兩批人」。

也有人質疑為何不立即停面授課，以及為何中學毋須停面授課，「快啲停啦，仲要等到星期五」、「要停點解唔即時停？要返埋今個星期？」、「中學生抵抗力勁啲？」