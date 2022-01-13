HKTVmall送貨入竹篙灣檢疫中心　買滿100元免運費　但有6類貨禁運

本港爆發第五波疫情，不少確診者緊密接觸者須到竹篙灣檢疫中心隔離，隔離營食物未必合所有人胃口，現時隔離者就有多一個選擇，帶不夠食物也不用慌。HKTVmall宣布，即日起增設派送地點至竹篙灣檢疫中心，訂單買滿100元，並於結賬時輸入優惠碼「PBQCD100」，即可免運費派送，訂單將於下周一（17日）起派送，由於需依照申請手續，派送可能需時，隔離者須耐心等候。



HKTVmall宣布，即日起增設派送地點至竹篙灣檢疫中心，訂單買滿100元，並於結賬時輸入優惠碼「PBQCD100」，即可免運費派送。（fb專頁「HKTVmall」圖片）

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HKTVmall於facebook專頁發文宣布，周一（17日）起增設派送地點至竹篙灣檢疫中心，只要訂單買滿100元，並於結賬時輸入優惠碼「PBQCD100」，即可免運費派送。不過帖文指出，部份物品被禁止送到隔離營，包括香煙、雪茄、煙草、噴灑式飲品、酒精類飲品、賭博用具、容易腐爛物品（冰鮮及急凍食品、新鮮蔬果、奶類製品如芝士、牛奶、乳酪等）及未經醫生處方之藥物，提醒隔離者切勿訂購上述商品至竹篙灣，否則有機會取消訂單而不予退款。

對於有網民擔心防疫問題，HKTVmall強調，竹篙灣派送專線會由專屬車隊運作及派送，此團隊不會參與其他地區派送工作；派送人員只會將訂單放置到指定交付地點，由隔離中心工作人員代為轉交，不會直接接觸正在隔離人士。竹篙灣專屬團隊每星期會進行兩次檢測，前線員工必須嚴守防疫指引，工作前後需要徹底消毒。

網民紛紛留言大讚「謝謝貴公司，幫到好多人」、「好窩心！充滿溫暖」、「非常好的新安排！」、「暖心，辛苦晒派送人員」。

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