三口之家連外傭搵港島租盤　預算$9000但有5大要求　被批離地咁講

香港土地問題嚴重，要在有限的預算下找到住得舒服的地方實在不容易。有網民近日發文，希望於港島區找到適合一家三口及外傭的租盤，預算為9000元內。不過樓主同時列出5大要求，如要求單位有至少2房及包家俬，亦希望單位有「靚裝（修）」，被網民批評無論預算或要求也非常離地，「天水圍都唔得啦」。然而樓主沒有被打擊，更明言不怕網民嘲諷，直言「冇嘢係冇可能」。



有網民希望以9000元預算租住港島區的兩房單位，更列出多個要求，帖文引來熱議。（資料圖片）

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該網民日前於facebook群組發文，表示有意尋找位於港島南區的租盤，供一家三口及外傭居住，預算為9000元內。樓主自言是好租客，承諾準時交租及不吸煙，亦可提供穩定收入證明，不過她同時列出了5個要求，引來網民熱議。樓主希望找到的租盤至少有2房1廳，大廈須有升降機及保安，意指舊式唐樓不會考慮；又要求單位包家俬、容許煮食及「靚裝（修）」，惟沒有明確形容需要什麼家俬及對裝修的要求。

樓主列出了5個要求，指希望找到的租盤至少有2房1廳，大廈須有升降機及保安，意指舊式唐樓不會考慮；又要求單位包家俬、容許煮食及「靚裝（修）」。（資料圖片）

相關帖文一出即引來網民討論，不少人批評其要求及預算均非常離地，認為在港島區要找到低於月租1萬元的單位已不容易，若要求包家俬及靚裝更是「不可能的任務」，「明白人人都有自己需要同埋要求，但係呢個價錢要求靚嘅裝修真係好過份」、「屯門元朗都唔得喎，咪發夢啦」、「係咪前面打少咗個1呀！$19000就有」、「有錢請工人無錢租樓？炒咗工人咪可以租個13k單位囉」。

面對網民的質疑及嘲諷，樓主未有受打擊，反而霸氣回應：「冇野係冇可能，你哋隨便笑。」有人則留言送上鼓勵，表示自己看過多個租盤幸運遇上好業主，「唔好笑，真係有，𠵱家眼睛想旅行都真係有啦」，認為樓主如並不急於搬遷可多花時間搜集資料。

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