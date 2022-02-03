胸圍幾耐先要洗？英國女揭閨密一年洗一次　專家指出著X次就要洗

【胸圍幾耐洗一次】胸圍對於絕大多數女性來說，幾乎是每天必穿的貼身衣物，為了乾淨等因素，相信大部分人都會每天更換。至於胸圍要多久清洗一次，每個人有不同見解。最近國外有一個女網紅在抖音「TikTok」分享，她自曝身邊閨密超不愛洗胸圍，清洗頻率竟是「一年只洗一次」，她聽到都驚呆了，詢問是否有個「最佳換洗頻率」。



根據《太陽報》（The Sun）報導，這名英國美妝部落客德希爾（Desyr），近日透過抖音「@desyr.reviews」帳號和網友們聊天。她向眾人透露，身邊有個閨密在某次群組聊天時，提到自己洗胸圍的頻率，結果對方竟說，「我一年只洗一次」，德希爾整個嚇壞了，於是忍不住好奇發問，各位女性多久洗一次胸圍，而且頻率和標準怎麼認定。

【圖輯】英國專家指出胸圍著X次就要一定洗！（點圖放大看他怎樣說👇👇👇）

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該段影片一出，立刻引發眾多女性網友留言回應，分享自己的看法。每個人的頻率不一，有些人認為只要穿一天就會洗，自己無法忍受穿好幾次或是穿很久才洗；也有女性說考量點為天氣狀況如何，「夏季就每天洗，春季和秋季是兩天洗一次，冬季就三天」；但也有人認為胸圍別太常洗，還是多準備幾套換著穿，隔一、兩個月洗就好，或是當它看起來髒髒或聞起來臭了再洗。

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每個女性對於多久洗一次胸圍有各自看法，對此，倫敦業者《洗衣堆積》（Laundryheap）的負責人季米特洛夫（Deyan Dimitrov）則指出，女性平日穿戴胸圍三次後就應該清洗；倘若以使用時間而言，平均每週洗一至兩次，而且常替換著穿。季米特洛夫更警告，若是胸圍長時間沒洗，勢必會導致細菌、汗水及角質堆積，進而產生異味，久了恐會讓人長痘痘，還會增加增加真菌（Fungi）與酵母菌（Yeast）在內衣纖維上累積的機率，奉勸女性朋友們還是要定期清洗。

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