港鐵MMA！被勸戴好口罩惹爭執　躁漢手機扑頭追打乘客片再瘋傳

疫情嚴峻，外出時要戴好口罩是基本防疫常識。網上流傳片段，港鐵車廂內有3名男子疑因戴口罩問題口角，兩名分別穿黃衣及藍衣的中年男子，向1名坐於車門旁座位的男子指罵，雙方推撞下藍衣漢突然躺於地上，其後再次起身，以手機扑向車門旁邊的男子。有乘客見狀介入勸阻，卻遭藍衣漢一邊「爆粗」怒罵一邊追打。列車抵達沙田站後，有港鐵職員即時上車，惟藍衣漢未有理會，即使按指示下車後亦不斷尋找機會追打勸喻他的乘客，最終須由兩名港鐵職員包圍制止。



網上流傳片段，港鐵車廂內有3名男子疑因戴口罩問題口角，其中1名中年漢更追打兩名乘客，並以手機扑向對方頭部。（fb「文人多說話」影片截圖）

網上流傳片段，分別穿黃衣及藍衣的中年漢突然於港鐵車廂與1名男乘客互相指罵。男乘客身旁的女子即時帶同小孩往車廂的另一邊躲避，中年漢隨即與男乘客推撞。3人愈來愈激動，有人曾稱「唔好郁手郁腳呀」，之後片段可見藍衣漢跌在地上，繼續怒罵男乘客，而黃衣漢則將男乘客推至車門旁邊怒罵，其間更多次出手打向男乘客。

藍衣漢其後站起，走近車門並取出袋內的手機，扑向男乘客的頭部，這時列車已抵達沙田站，港鐵職員趕至，喝令藍衣漢停手，惟他並無理會。不少在場乘客也勸阻兩名中年漢，其中1名穿羽絨的男子更上前嘗試拉開被打的男乘客，藍衣漢見狀竟怒氣沖沖上前，以手機追打介入的羽絨男，令對方只能後退躲避，同時指責：「係你冇戴好口罩咋！」

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港鐵職員之後將藍衣漢帶到月台，羽絨男亦被要求落車，而黃衣漢則在車廂另一方與曾被打的男乘客口角，之後同被喝令落車處理事件。片段可見，藍衣漢下車後情緒仍然激動，與羽絨男一直對罵，更多次越過控制秩序的港鐵職員，嘗試追打羽絨男，最終須由兩名港鐵職員包圍制止。當涉事男子全部下車後，列車便關上車門駛離沙田站。

藍衣漢最終須由兩名港鐵職員包圍制止。（fb「文人多說話」影片截圖）

從背景聲音可聽到，有女乘客一直批評打人的藍衣漢，指責他「唔戴口罩仲咁鬼惡」，令網民懷疑事件起因是有人不願戴好口罩，被勸喻後惱羞成怒引起口角。片段昨天由網民上載後即引來瘋傳，事實上片段屬舊片「回帶」，事件早於去年年初發生。

不少網民認為兩名中年漢出手在先，以電話扑頭行為兇狠，而且連出手勸阻的乘客也追打，無論事件起因如何也不能接受，「大叔，好心提吓你啫，咁都要打，一時之氣，麻煩罰款會跟着來，值得嗎？」、「藍衫人除咗多次追打人仲插水」、「啲咪叫自私精囉，人哋好心叫佢帶好個口罩，仲要打人」。

同場加映：平治男疑違泊阻塞巴士站 唔戴口罩爆粗大罵拒駛走 最後咁解決！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



有名男子將1部私家車違泊在長沙灣蘇屋巴士總站，阻致多部巴士未能埋站。當時站長要求他駛離被拒，男子更下車以粗口怒罵。（影片截圖）