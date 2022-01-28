女舉重運動員失手　167公斤槓鈴折斷手臂骨　驚嚇影片2000萬點擊

凡事切記要量力而為！美國35歲女舉重運動員瑪茶朵（Robyn Machado）因舉重導致骨折的影片近日再於網上瘋傳，她2年前挑戰負重369磅（約167公斤）深蹲時，手臂支撐不住槓鈴的重量，槓鈴從其背部滑落，手臂骨應聲斷裂，她目睹「一條骨試圖刺穿皮膚」，嚇得尖叫起來，幸好後來經治療後已無大礙。



美國35歲女舉重運動員瑪茶朵（Robyn Machado）挑戰負重369磅（約167公斤）深蹲時，手臂支撐不住槓鈴的重量，槓鈴從其背部滑落，手臂骨應聲斷裂。（「robynmachado」ig影片截圖）

挑戰失手過程▼▼▼

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根據英國《大陽報》報道，瑪茶朵受訪時表示，她舉重20多年來，從沒試過骨折。惟意外沒人預計到，她於2020年3月在短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）上載舉重意外骨折的影片，驚嚇畫面引來逾2000萬次點擊。

在影片中，瑪茶朵嘗試挑戰負重369磅（約167公斤）深蹲，惟手臂支撐不住槓鈴的重量，槓鈴從其背部滑落，手臂骨應聲斷裂，她嚇得尖叫起來，鏡頭同時劇烈晃動，看得出拍攝者亦十分驚慌。

瑪茶朵憶述，她當時聽到清脆的斷裂聲，第一個想法是「天啊，槓鈴斷了」，直到她瞥一眼手臂，「看到一條骨頭試圖刺穿皮膚」，她瞬間驚呆並尖叫起來。她指出，當時並沒有任何痛感，可能因身體正分泌大量腎上腺素。瑪茶朵被送往醫院，經X光檢查，發現左手前臂橈骨骨折，醫生為她鑲了一塊鋼板和8粒鋼釘，約8周後骨頭才癒合。

瑪茶朵表示，她以前曾試過舉更重的槓鈴，在準備比賽期間，能持續舉起380至395磅（約172至179公斤）的槓鈴，但事發當日，放槓鈴的架對她來說有點太高，而且她當時感到壓力，又因腎上腺素飆升太興奮，想快點完成挑戰，因而出事，她分享影片是想提高大眾對舉重安全的意識。

（英國太陽報）

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