衰格親戚派利巿竟是催繳單　女生嬲爆：他曾派金額單數利巿！

拜年時親戚給的利市無論金額多少也是一番心意，但台灣有女生收到的利市非但沒有錢，反而換來一肚氣！該名女生於討論區發文，表示日前收到「喜歡搞小動作」的親戚給的利市，打開後竟是1張汽車燃料使用費催繳通知書，還印着要繳付450元新台幣（約126港元），令她十分生氣。不少網民同情其遭遇，紛紛留言獻上反擊大計，「你直接傳群組，拍起來，然後說『謝謝xx包的紅包』」。



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該名女生於Dcard討論區以「收到這種紅包」為題發文，稱日前收到親戚給的利市，親戚當時稱裏面放的是禮券，不是現金，她禮貌上向對方說聲「謝謝」。樓主其後打開利市時，沒想到裏面竟放了1張汽車燃料使用費催繳通知書，上面寫着須繳付1輛普通重型機車燃料費450元新台幣（約126港元），繳付期限為去年12月31日，即已過期。

樓主感到很生氣，指出這個親戚平日「很喜歡搞很多小動作，會直接在家裏的群組當着我媽的面，把我哥講得很難聽」，以前哥哥在該親戚的公司上班，還會被亂扣薪水，每年過農曆新年時更包金額是單數的利市。不過，她其後於留言區補充說，發現原來親戚已繳付了該筆費用，但怒斥「親戚這樣的行為真的很幼稚」。

有網民留言教樓主反擊，教她在家族通訊群組裏上載那張催繳單，並打上這句「哎呦這是在某紅包裏開出來的欸，有人欠政府450好好笑，大過年的給大家樂一個，不po不行哈哈哈哈哈太有心了」，其他人亦紛紛獻計，「收着呀，明年把其他家人的繳費單統整好一起回包給他」、「下次包兩張衛生紙回去」、「下次包整包對完沒中獎的發票給他，跟他說祝妳中獎」、「包冥紙回去啊」。

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