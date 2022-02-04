老公迫玩換妻俱樂部稱是社會常態　人妻拒絕被斥古板　網民勸離婚

性觀念人人不同，但威迫老婆參加玩妻俱樂部完全是變態念頭。有台灣人妻早前於討論區發文訴苦，稱結婚快10年，最近老公突然約她去換妻俱樂部玩，因為老公「想上兄弟的老婆，所以想把我交換給他兄弟」，她拒絕被老公斥「古板，太過保守」，更被老公好友用猥瑣眼神「視姦」，態度極其輕浮對她動手動腳，老公竟笑着旁觀。老公指參加換妻俱樂部玩已是常態，「說社會進步我的觀念也要跟着進步」，甚至威脅不玩就離婚。網民怒斥這絕非社會常態，應離婚要他付贍養費，「他只是把妳當成可以交換的玩具」。



有台灣人妻早前於討論區發文訴苦稱，結婚快10年的老公突然約她去換妻俱樂部玩，她拒絕被老公斥「古板，太過保守」。（《夫妻的世界》劇照）

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樓主於「爆料公社–匿名公社」發文表示，早前老公提出帶她去換妻俱樂部玩，稱結拜兄弟已在那個俱樂部玩了好幾年，很隱私不會有問題。她在意的不是私隱，指出「我老公是我第一個男人，也是我這輩子唯一的男人，但現在他卻因為想上兄弟的老婆，所以想把我交換給他兄弟」。

她拒絕去俱樂部玩，兩人吵了好幾天，被老公罵「古板，太過保守」，但她認為是道德問題。自從老公提過換妻俱樂部後，老公兄弟每次到她家裏都會用猥瑣的表情看着她，態度很輕浮，甚至在老公面前對她動手動腳，老公居然只是笑着旁觀，完全無意保護她，讓她感到很心寒。

樓主透露和老公結婚快10年，換來如此對待覺得很不值，她氣得趕兄弟夫妻回家，未料老公反而罵她。她傷心得哭起來老公更懶得安慰，威脅如果不同意去玩就離婚。她坦言自己也想離婚，但婚後她當全職主婦沒有積蓄，家裏的錢歸老公管，大爆當年老公用她的嫁妝創業，現在老公的生意做得愈來愈大，卻完全沒想過還錢。

樓主老公一直說去換妻俱樂部玩已是常態，「說社會進步我的觀念也要跟着進步」，兩人因意見不合吵起來。（《原諒他77次》劇照）

樓主續稱娘家遠在嘉義，爸媽已上年紀，擔心突然回去老人家會擔心。老公一直遊說，形容參加換妻俱樂部已是常態，「說社會進步我的觀念也要跟着進步」，但她從未聽過身邊朋友提起，「這根本不是常態好嗎？」。

樓主丈夫惡行引起網民怒火，紛紛安慰樓主，「這真的不是常態，是超級變態」、「真的是片子看到腦子壞了！誇張」、「小心他帶給你的性病」、「又是一個經濟無法獨立造成的悲劇，女人真的自己身上要有錢，能把自己照顧好比什麼都重要」。

不少網民勸樓主離婚，千萬別被丈夫迫到就範，「這是滿足自己私慾，離吧，只會更痛苦」、「舉證證明事業資金來源是有你出資，提請法院審理離婚，錢不是誰管錢就是誰的」、「錄影，用秘錄器錄影囉，這樣應該有機會申請離婚成功囉」、「法律上結婚以後才得到的財產都是一人一半的」。

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