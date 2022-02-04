黎明推新歌《全身想旅行》　唱盡港人恨旅行心聲　網民大讚貼地

疫情下港人已兩年多無法去旅行，難免心癢癢，盼疫情快點消退。向來貼地的「四大天王」之一的黎明（Leon）今日（4日）於YouTube推出最新單曲《全身想旅行》，在農曆年初四兼立春的日子向港人送上新年賀禮，歌詞唱出港人渴望旅行的心聲，引來網民大讚「Leon真係疫下心靈雞湯，安撫了大家」、「好正呀Leon，貼地，有創意，走在潮流嘅尖端，真正的天王」。



向來貼地的「四大天王」之一的黎明（Leon）今日（4日）於YouTube推出最新單曲《全身想旅行》，歌詞唱出港人渴望旅行的心聲，引來網民大讚「Leon真係疫下心靈雞湯，安撫了大家」。（YouTube MV截圖）

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《全身想旅行》其實是沿用黎明23年前的經典金曲《眼睛想旅行》旋律，再由《100毛》創辦人林日曦譜上新詞，整首歌短短2分鐘內盡訴港人沒法去旅行的心聲，歌詞提到「甚麼空喼經已生鏽，甚麼passport積晒污垢」、「𡁻日本的炸粉，墊住大阪的聲音，當去鬼咗旅行」、「個肺都想旅行」等，直白、「搞鬼」的歌詞十分有共鳴。

黎明於facebook專頁發文表示，《全身想旅行》是讓大家去分享及回憶今次疫情下的所有經歷，又說「我想牙痕痕斷估預言今次聽完此曲不超過60天便可將佢拋諸腦後成為過去式，往後亦無需再聽，因為疫情也只是我們生命中的一點具挑戰性的小過客」，他相信人類能接受不同時候的挑戰，包括對抗疫情等。

黎明於facebook專頁發文表示，《全身想旅行》是讓大家去分享及回憶今次疫情下的所有經歷，（資料圖片／葉兆康攝）

而林日曦亦於fb發文親述《全身想旅行》只有半首歌的原因，他笑言其實是因自己懶，但又不好意思說自己懶，所以還是說「呢啲歌，唱半首最好，到喉唔到肺咁，個效果先最好」。

黎明推出新歌引來全城討論，截至下午6時許，YouTube MV觀看次數多達逾18萬，並於音樂發燒影片排行榜排第3名。不少網民給予好評，有連登討論區網民大讚「又幾好聽喎」、「啲歌詞好正」、「我愛黎明」、「估唔到四個最貼地係佢」，YouTube亦有大批網民蜂擁留言「多謝Leon送給香港人的賀年大禮，同大家一齊苦中作樂」、「聽完真係更加掛住日本，多謝Leon，新年終於有返歡樂」。

《全身想旅行》完整歌詞▼▼▼

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