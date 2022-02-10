人妻私處滿佈「黑芝麻」一做愛超痛！台醫揭10%女性都有呢個問題

女性私密處驚見「黑芝麻點」？一名30多歲的台灣男子抱怨，近半年來妻子越來越不願意「愛愛」，還說只要跟他一有性行為「就會痛」！



然而，夫妻倆四處求診後都沒有發現問題。直到台灣婦產科醫生李偉浩替該名人妻內診時，察覺她的子宮頸底下遍布「黑黑的芝麻點」，這才揪出她的病症。

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台灣醫生李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，過去曾收治一名30多歲的人妻，對方只要一愛愛就喊痛，為此跑了多家診所都找不出原因，嚴重影響夫妻相處氛圍。李偉浩透露，當下他先進行陰道超聲波檢查子宮、卵巢，怎料才將探頭放入，刺激到陰道下方時，人妻突然大喊「那地方很痛」，不過並未發現囊腫或肌瘤，李偉浩因此決定進一步內診。

內診檢查後，李偉浩發現該人妻的子宮頸底下遍布「黑黑的芝麻點」，他這樣形容完，人妻也相當緊張問道，「我得了什麼性病嗎？」事實上，這些芝麻的黑點，俗稱「子宮內膜異位症」，大多在卵巢或子宮比較常見，少部分會往下到子宮頸的位置，因此超聲波難以察覺。

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李偉浩接著表示，該名人妻因子宮內膜異位點造成子宮頸充血，因此當丈夫碰觸到較深入處，一旦刺激到子宮頸就會非常疼痛。李偉浩隨後也開立控制的藥物，沒想到人妻服用後仍不見康復，對此，李偉浩解釋，由於子宮內膜異位症是以慢慢萎縮的方式消失，因此藥物需要作用時間；所幸使用藥物約3個月後，該名人妻的狀況終於改善，在做內診檢查時，黑芝麻點幾乎看不太到，夫妻關係也恢復和諧。

據了解，「子宮內膜異位症」是一種子宮內膜侵犯到子宮外導致的疾病，約有6到10%育齡女性飽受其困擾，好發於卵巢、骨盆腔，也可能侵犯大腸、膀胱等部位，最遠甚至能跑到肺部，恐引起疼痛、不孕等相關症狀。呼籲女性若有經痛、骨盆腔疼痛、性交痛等情形，或有家族史的高危險群，務必及早就醫治療。

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