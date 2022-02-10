梁卓偉倡封城　網民稱政府費用全包可考慮　促林鄭戴口罩以身作則

【封城／梁卓偉／新冠肺炎】本港新冠肺炎疫情持續爆發，恐仍未達高峰期，政府專家顧問梁卓偉建議政府應積極考慮封城這類嚴厲措施，其言論引起網民熱議，不少意見質疑封城做法，但亦有網民認為如果政府再全民派錢，以及幫忙支付租金、水電費及負責飲食，便可考慮封城。不過有網民提出，應先要求特首林鄭月娥發言時亦戴上口罩，向全港巿民以身作則。



政府專家顧問梁卓偉建議政府積極考慮封城這類嚴厲措施。（資料圖片）

港大醫學院流行病學模型推算，若維持現有社交距離措施，預計到下月中至月底，每日會有約1.1萬人確診、逾400人入院治療，超出醫療系統負荷，到6月中累計全港更有約1000人死亡，但若實施封城等嚴厲措施，死亡人數可大幅減至約100人，醫管局服務亦不會淪陷。

政府專家顧問梁卓偉建議政府，積極考慮封城這類嚴厲措施，「你叫佢做封城又好，叫佢做自己自律更加唔出街又好，總之係要推到減低即時傳播率八成半，即係得番一成半」，又強調「無論什麼手法，你要做這件事，你是要持續去做，做到差不多已經清零，或者是一個好低水平個案，才可以去放鬆，否則只會死灰復燃」。但問到如何封城，梁卓偉未有具體交代。

現時每天都有大批居民需強制檢測，各檢測站都大排長龍：

+ 5

梁卓偉言論引起網民熱論，大部份網民都不認同封城措施，「封城不是辦法！封得一時又不可封太長久，打工仔要搵食㗎？」、「一定封唔到，八百萬人喎，點封？」、「清零又點，跟住又有外來輸入」、「點封先？後勤安排好未？」。

亦有網民認為若政府決心封城，最少要7天才有用，但要求政府負責所有費用及補償打工仔的薪金損失，「幫我交租交水電同負責飲食」、「政府每個月畀錢我哋， 咪封囉」；另有網民質疑，特首林鄭月娥在疫情如此嚴峻下會見記者時，仍公開示範不戴口罩，實在是懷榜樣，故呼籲她要時刻戴好口罩，對巿民以身作則。