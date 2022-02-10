林鄭被指2周3度講錯嘢　將「一石二鳥」變「一鳥二石」惹網民熱論

特首林鄭月娥繼早前用「始作俑者」回應「動態清零」問題被指錯用該字，及被指疑似誤講粗口字後，再三有言論引起熱論！林鄭月娥在周二（8日）行政會議後舉行記者會公布新一輪防疫措施，其間被指在回答1條英文問題時候有口誤，將「Killing two birds with one stone」（一石二鳥）講成「Killing two stones with one bird」（一鳥二石）。有關片段在網上瘋傳，曾被質疑是加工後製，惟翻查政府新聞處的網上片段後，證實片段沒有被修改。



特首林鄭月娥被指錯講「Killing two stones with one bird」，圖為她當日（8日）參與行政會議前的記者會。（資料圖片／廖雁雄攝）

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盤點林鄭月娥過去在記者會上被指口誤的言論，她於1月27日記者會上表示自己不是動態清零的「始作俑者」，被質疑是錯用該字，因為該字意思為「開了壞先例的人」。後來在2月4日的記者會上，她因為讀錯字而在情急下的發音，被指是誤講粗口字，「除咗供應，呀唔係，X，除咗提供緊急、同埋必須......」。而在2月8日的記者會上，她於回應英文提問的時候，就把英文成語「Killing two birds with one stone」當中的「Birds」及「Stone」調轉，講成「Killing two stones with one bird」，意思亦由用一塊石頭殺死二隻鳥變成一隻鳥殺死二塊石頭。

疑似「講錯嘢」片段在網上流傳並引起討論，有網民批評特首在2周內3度出現口誤，認為現時意思是「不可能的任務」，不過亦有網民質疑短片是否被人將後製加工，將2個字的位置調轉。《香港01》記者翻查政府新聞處網上廣播片段，發現記者會直播片段約50分鐘左右，當林鄭月娥以英文回答記者的問題時，的確曾說：「Killing two stones with one bird」，證明網傳片沒有被修改。