林鄭被指2周3度講錯嘢　將「一石二鳥」變「一鳥二石」惹網民熱論

特首林鄭月娥繼早前用「始作俑者」回應「動態清零」問題被指錯用該字,及被指疑似誤講粗口字後,再三有言論引起熱論!林鄭月娥在周二(8日)行政會議後舉行記者會公布新一輪防疫措施,其間被指在回答1條英文問題時候有口誤,將「Killing two birds with one stone」(一石二鳥)講成「Killing two stones with one bird」(一鳥二石)。有關片段在網上瘋傳,曾被質疑是加工後製,惟翻查政府新聞處的網上片段後,證實片段沒有被修改。



特首林鄭月娥被指錯講「Killing two stones with one bird」,圖為她當日(8日)參與行政會議前的記者會。(資料圖片/廖雁雄攝)

盤點林鄭月娥過去在記者會上被指口誤的言論,她於1月27日記者會上表示自己不是動態清零的「始作俑者」,被質疑是錯用該字,因為該字意思為「開了壞先例的人」。後來在2月4日的記者會上,她因為讀錯字而在情急下的發音,被指是誤講粗口字,「除咗供應,呀唔係,X,除咗提供緊急、同埋必須......」。而在2月8日的記者會上,她於回應英文提問的時候,就把英文成語「Killing two birds with one stone」當中的「Birds」及「Stone」調轉,講成「Killing two stones with one bird」,意思亦由用一塊石頭殺死二隻鳥變成一隻鳥殺死二塊石頭。

疑似「講錯嘢」片段在網上流傳並引起討論,有網民批評特首在2周內3度出現口誤,認為現時意思是「不可能的任務」,不過亦有網民質疑短片是否被人將後製加工,將2個字的位置調轉。《香港01》記者翻查政府新聞處網上廣播片段,發現記者會直播片段約50分鐘左右,當林鄭月娥以英文回答記者的問題時,的確曾說:「Killing two stones with one bird」,證明網傳片沒有被修改。