12星座表白先修課｜怎與男神告白才可順利脫單，不會面懵食檸檬？

但想要和喜歡的人交往,告白是一條必經之路,這樣你們兩人的關係才得以成立。「到底要怎麼做才能告白成功呢?」......



Boy u make me so shy

Everytime u walk by

怎麼我會變這樣 身體不聽我的

從沒有過這感覺 情緒失去控制

Don't know what u do to me

I just know it feels right

Never felt this way like

I'm outta control

——蕭亞軒《表白》

表白看似簡單,許多人認為表白只需要說出口的勇氣而已,其實表白也是有很多技巧的。每個人的個性不同,喜歡的表白方式不一樣。有的人確實很吃鮮花蠟燭當眾表白那一套,前提是你們已經心意相通,有的人卻喜歡燭光晚宴細訴衷情,還有的人喜歡循序漸進從朋友慢慢自然過渡到戀人......盲目表白,怎能不碰釘子呢?過於衝動或者缺乏勇氣遲遲不敢行動都不可取,錯過這段緣分,只能徒留遺憾。

12星座喜歡的表白方式都不同,和他們表白之前,做好功課,能夠大大提升成功率!接下來就讓我們一起看看這份小編吐血整理的戀愛手冊,看看跟12星座表白前的必做功課有哪些!

同場加映:戀愛心理|曖昧期要知的6種擁抱暗示 這種擁抱好朋友可變情人?(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 18

向白羊座告白的秘訣絕不藏私

白羊座特質為「行動力強,個性火爆,以自我為中心」。白羊座的關鍵字是 「自我」,受到守護星火星的影響,白羊座具有好動的氣質,想到甚麼就會馬上去做,也喜歡與人競爭享受勝利的甜美。 白羊座勇於開創,常能成為開路先鋒,只是偶爾顯得過度急躁,吃緊弄破碗,或是三分鐘熱度,持久力差。

大白羊們的性格大大咧咧,對感情的事情,如果你不夠直接的話,往往是無法讓ta們知曉你的心意的。想讓白羊座知曉你的心意,千萬不能藏著掖著。你越是委婉彆扭,他越是丈二和尚摸不著頭腦,不知道你想幹嘛。在表白之前,花樣發出信號,讓他知道你的小心思,只差這一層窗戶紙,讓他有個心理準備,成功率大大增加!

向金牛座告白的秘訣絕不藏私

除了重視物質(物質的範圍相當廣泛,凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。)和追求愉悅的事物極度敏感之外,金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。 物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感,展現出「 優雅、安靜、溫和 」的一面。 為了滿足物質慾望,金牛座會努力工作或理財,如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

金牛座是地地道道的吃貨,他的腦子裡除了搞錢就是吃吃吃。想拉近和金牛座的距離,最好的方法就是和他們一起去吃各種美食,或者挖掘出一些特色美食和他分享,一定能大大增進他的好感。和金牛座表白之前,可以給他做一頓色香味俱全的晚餐,顏值和味道同在,滿足了他的胃以後,就能抓住他的心。

向雙子座告白的秘訣絕不藏私

雙子的變易包含多變和多元性,也有游移不定的特質;善於變通和隨機應變,也有機靈狡猾的傾向,雙子喜歡簡單容易的事物,注重方便,喜歡尋找各種捷徑,也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子的變易包含多變和多元性,也有游移不定的特質;善於變通和雙子座聰明、變通性強,可以快速地適應各種環境,與周遭的人打成一片(變動星座的適應性),缺點就是意志不夠堅定,做事容易三分鐘熱度,這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

雙子座的人性格古靈精怪,腦子裡充滿天馬行空的想法,經常想一出是一出,讓人很難跟上他們的思維步伐。和雙子座表白,一定要足夠特別。找一些特別的場合,遊樂場、大街上、辦公室樓道等... ...甚至可以在你們一起玩密室逃脫或進鬼屋的時候問他願不願意做自己男/女朋友。擺脫老套的環境,讓他耳目一新,不要急著要答案,等他反應過來自然會來找你。

同場加映:1秒激嬲12生肖男:屬虎最忌被劖亂歌柄失靈感 屬猴最憎人阻瞓(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 32

向巨蟹座告白的秘訣絕不藏私

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」,受到守護星月亮的影響,不論男女都容易展現出陰柔的一面,會本能地去關心需要幫助的人,因為巨蟹敏感害怕受傷的關係,於是劃分了界線與外界區隔,具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地,並從中尋求呵護與溫暖,或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心,所以要進入他們的內心並不容易,也因為如此,任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害,久久不能忘懷。

巨蟹座是一個家居型的星座,是宅男宅女的高產星座。他們最喜歡讓自己舒適、放鬆的家居環境。週末在家,總喜歡把家裡收拾得乾乾淨淨然後窩一整天。所以,如果想讓巨蟹座接受你的表白,千萬不能讓他緊張,更不能太突然,讓他受到驚嚇。表白之前,要準備一個讓他放鬆的環境,娓娓道來你的心意。

向獅子座告白的秘訣絕不藏私

獅子座的關鍵字是 「焦點」,受到守護星太陽的影響,獅子座具有高貴的氣質,喜歡耀眼明亮的事物,也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵,具有陽剛、父性的特質,他們重視榮譽,並且充滿正義感,對所有小人行徑嗤之以鼻。 由於渴望成為眾人焦點,獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球, 簡單講就是「愛出鋒頭」,受到重視可以讓他們得到快樂,由於想要成為焦點,獅子座對大眾流行特別敏感,很容易就知道大家喜歡甚麼,也很擅長經營自我品牌,販售高級用品。

熱情霸道的大獅子最喜歡眾人羨慕的眼光啦!他們是朋友圈秀恩愛系列的常駐大使,總喜歡分享自己的生活,分享自己的幸福感情。所以在獅子座不反感你(劃重點)的情況下,可以召集他最好的朋友做助攻,選擇一個熱鬧的場合對他表白。在熱烈的氣氛和朋友們的撮合下,你們在一起的機率大大增加。

向處女座告白的秘訣絕不藏私

處女座的關鍵字是「器」和「分」,「器」就是具備功能的物品,比如各種器具工具,各自都有自己的分類和使命,象徵萬物的功能與效能。「分」指的是從細部加以分門別類,象徵各種細碎微小的事物。受到守護星水星影響,處女擁有聰明靈巧的心智反應。與雙子不同,處女偏重於文字表現,注重細節,挑剔並且嘮叨。處女座非常要求完美且重視細節,總是希望事情能夠盡善盡美,但是過度挑剔的個性常常讓他們忽略大處,在有時間壓力的狀態下容易焦慮緊張。

處女座的人其實對異性外表的要求並不是很高,不求對方容顏驚艷,身材火辣,只要顏值清秀,看得順眼,然後每天把自己收拾得乾乾淨淨就好了。和處女座的人相處,即使在表白的時候,他也會注意你全身上下的每一個細節,任何一個細節出錯,都會降低他的好感分。所以,對處女座表白之前,一定要把自己收拾得乾乾淨淨,清新自然,還可以噴點淡淡的香水,製造印象分。

同場加映:脫單|曖昧期的5個戀愛禁忌 欲擒故縱有度 踢走憑實力單身厄運(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 11

向天秤座告白的秘訣絕不藏私

天秤座的關鍵字是「相對」,相對指的是一體兩面的事物,比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面,於是產生了選擇與判斷,天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫,既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負,有好就有壞、有對就有錯,衍伸出背後、對面的意義,也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響,天秤座具備天生的協調美感,喜歡一切美的事物,舉止優雅深具魅力,擅長社交活動,渴望獲得認同。

天秤座的人性格優雅,有很強的審美能力,追求一切美好的事物,是一個典型的外貌協會。他們不僅對人顏控,而且對環境、對打扮的要求也很高。所以,找一個環境足夠優美的地方是和天秤座表白前必做的功課。他喜歡ins風,就找ins風格的地方,他喜歡田園清新風,就找清新的地方......環境佈置好了,表白這件事也事半功倍了。

向天蠍座告白的秘訣絕不藏私

天蠍座的關鍵字是「極端」與「佔有」,天蠍座的性格頑固、愛恨分明,外表冷漠內心狂放,容易隱藏情緒,給人抑鬱神秘的印象。受到守護星火星與冥王星的影響,天蠍座具有強烈的爆發力與破壞力,也具備極強的掌控慾。並且相當了解人性的黑暗面。天蠍座具有洞悉人性的能力,很容易看穿別人的想法,也擅長謀略。天蠍座也有很高的靈性潛力,對神祕學問也有濃厚興趣;只是個性極端,喜歡掌控一切事情,有很強的佔有欲,因此也容易因為報復心的驅使,做出毀滅性的行為。

天蠍座在愛情當中,最重視的就是真心二字。如果一個人對他什麼也不了解就跑來表白,那他根本看不到你的誠意,自然不敢隨便接受你的感情。和天蠍座表白之前,要了解清楚他的喜好,他的過去和現在,他喜歡的生活,他的三觀......看他看過的書,走他走過的路,自然能夠進入他的內心。

向人馬座告白的秘訣絕不藏私

人馬座的關鍵字是「幸運」與「自由」,受到守護星木星的影響,人馬座是天生的幸運兒,運氣一般都不錯,生性樂觀、坦率又直接,常因此得罪人而不自知,具有強烈的理想主義與冒險精神,樂於探索未知的世界。 人馬座愛好自由,瀟灑的個性使他們不願受到拘束,有時會藉由遠走他方來逃避事情,給人不負責任的感覺。過度的自信讓人馬座時常表現出自大、粗心,這多半也是他們失敗的原因。人馬座對應第九宮 - 文化宮,象徵大智慧、旅行、哲學。

人馬座的人非常重視三觀問題。他們能和一個人走到一起,是絕對不能三觀不合的。三觀不合的人不僅玩不到一起,而且生活觀念不同,必然矛盾重重。想讓人馬座的人對你產生好感,一定要積極製造共同語言,去了解他喜歡什麼,討厭什麼,比如他喜歡玩遊戲,就陪他玩遊戲,他喜歡旅遊,就和他一起製造旅遊攻略。讓他知道你和他有共同語言以後,就靜等一個合適的表白機會了。

同場加映:脫單3大關鍵|對曖昧對象要真誠!分享心事及脆弱面令感情更升溫(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 9

向山羊座告白的秘訣絕不藏私

山羊座的關鍵字是「基本結構」,受到守護星土星的影響,山羊座總是容易憂愁的一群,他們踏實穩重、善於自律,有很強的耐力與執著,重視傳統、規則與命令,有時顯得古板老派。山羊非常的腳踏實地,不會有一步登天的想法,過程上遇到的困難與挫折,或是別人的冷嘲熱諷,山羊座都不以為意。山羊很常過度壓抑自己,甚麼苦都往肚子裡吞,他們願意為了名利不計任何代價,再辛苦都會咬牙堅持,只為了成為典範受他人尊敬。

十二星座中工作狂的頭銜非山羊座莫屬啦~山羊座對事業的狂熱程度,不亞於雙魚座對愛情的執著,人馬座對自由的嚮往,以及獅子座對成功的慾望。所以,和山羊座表白的前提是你能支持他的事業,最好能為他的事業添磚加瓦,成為他的得力助手。提點他,做他的貴人,那麼最後表白,走到一起,就是自然而然的事情。

向水瓶座告白的秘訣絕不藏私

水瓶座的關鍵字是「波」,可以想像成石頭丟入池塘產生的「水波」,水波的特徵就是不斷的遠離中心,這象徵水瓶的非主流與不願成為焦點。水瓶座有種遠離中心的特質,所以也代表他們善於創新與改革,也可以衍伸出反骨與叛逆的特質。受到守護星土星與天王星的影響,水瓶具有土星的冷漠與邏輯性,也具有天王星的叛逆與變革。水瓶喜歡交朋友,同時也很重視個人的獨特性。水瓶樂於創新,喜歡在科技發展中不斷改良與求新求變,創造劃時代的產品或革命性的理念。

水瓶座的人不喜歡和無趣的人相處,所以,讓水瓶座為你動心,一定不能做一個「榆木疙瘩」。要懂風情,懂他的心,知道他喜歡什麼。在水瓶座的面前,不能做一個人云亦云的人,要找機會表現出自己的個性,面對生活、工作有自己的獨立想法。水瓶座並不反感叛逆的人,你過於聽話,他反而對你沒興趣。

向雙魚座告白的秘訣絕不藏私

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」,受到守護星海王星的影響,雙魚座十分純真而且愛幻想,浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會,雙魚座都有相當不錯的感受力,他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座,包含了太多的情緒,所以在情緒方面起伏非常的大,矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺,種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許,這也是他們另一種沈醉的表現。

雙魚座的人是浪漫的狂熱追崇者,他們喜歡浪漫的生活,渴望浪漫的愛情。即使已經七年之癢,依然要主動製造浪漫,增添這段感情的新鮮感。和雙魚座表白,一定要有浪漫場所和浪漫氣氛的加持,在這樣的氣氛下,也許雙魚座直接從對你不反感過渡到動心階段。尋找到高級餐廳、佈滿燈光的溫馨小店,製造浪漫的氣氛,都是和雙魚座表白的必殺技!

同場加映:脫單攻略|7招衝破曖昧成戀人必殺技!惹他吃醋嫉妒即被抱緊處(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 26

同場加映:脫單攻略|想擺脫曖昧期?用5招「撩男大法」 主動出擊加快進度(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 9

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】