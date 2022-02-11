如何不知不覺間掌握12星座男的財政大權？巨蟹表面闊佬實際好計較

有研究指出，不論情侶或是夫妻，感情失衡很大的原因就是錢，所以跟另一半的理財方式也非常重要......



女人希望男人能把錢拿出來，讓女人來管理。這樣也能夠避免男人不知道攢錢，總是揮霍。但對於男人來說，更多的時候是不想給女人錢，因為現在是經濟獨立的大社會，女人也有自己的工作，很多男人便不再將提款卡上交給女人。

掌管一個家庭的財政並不是一個女人的目的，而女人往往通過一個男人的錢財的處理方式來判斷男人的心。在現實生活中，還有一些男人，一切都交給自己的女人，包括他們錢交給女人管，因為在這些男人眼裡，自己的女人才是最重要的，所以，要怎樣才管得了十二星座男的財政大權呢？

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如何輕鬆掌握白羊男的財政大權

白羊座他們就是就這麼一個努力花、用力賺的星座，身懷巨款當然是件快樂的事，但是如果沒有一擲千金的快感，就算金山銀礦也沒什麼意義了。面對愛人時，他沒有辦法招架柔情攻勢，他是大男人，平常跟他講道理或強迫他，他都不為所動，但是如果對方跟他撒嬌，他就會忍不住覺得「好啦好啦，唉唷，用這一套還蠻不好意思的，好啦……用這一套就買給你。」白羊男是很Man的喔。

如何輕鬆掌握金牛男的財政大權

金牛座按說金牛應該是「嗇」女郎典範之首，可這結論有點偏見。金牛還不算是一毛不拔的鐵公雞，他們覺得錢要花就應該花在刀刃上，打腫臉充胖子的行為是金牛們不屑一顧的。對他們而言，金錢如自己身上的肉，浪費一毛錢都會令他們自責不已。所以想要管到他們的錢財，就還是成為他們的家人吧。除了家人，他們幾乎對誰都是在金錢上很苛刻的。

如何輕鬆掌握雙子男的財政大權

雙子座的人思維敏捷，對什麼是精打細算的，因此雙子座的人對錢還是比較在乎的，對生活也是精緻得不行，對於那些不該花的錢他們是不會多花一分錢的。你要讓他覺得，他是一個很Power、很有男人味的人，當然其實很多方法都可以，但是你跟他撒嬌，不知道為什麼，雙子座就覺得心特別軟，而且他也開始覺得因為你主動降低你的身份，才有撒嬌這種事嘛，雙子就會覺得「對，我應該負起男人的責任，你要什麼我就應該提供給你。」你在提醒他是個男人應該負起責任來，很多雙子就這樣把錢交給你了哦。

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如何輕鬆掌握巨蟹男的財政大權

巨蟹座的人把錢是當作一種硬硬的東西，就像巨蟹座的人對待感情和人情世故都是軟軟的態度。巨蟹座認為金錢總也是比不過生活中的很多事情重要，所以巨蟹座的人眼里金錢並不是特別重要的，也就不是太在乎。你直接跟他要…也是可以啦，但是他心裡其實就會暗暗的記上你一筆「原來你是一個嫌貧愛富、貪財的女人。」你何必來這一套呢，你還不如用暗示的喔。

如何輕鬆掌握獅子男的財政大權

獅子花錢是從不考慮後果的，只要有朋友在場，一擲千金的事也不在話下。所以當個獅子座壓力太大了，物質需求過高會導致他們野心勃勃。那當然如果愛人奉承他呢，他就會心花怒放，而心花怒放什麼都好說，因為獅子座也是屬於大男人型的，譬如說你激他一下「嗄，人家xxx對他女朋友都很好。」那這樣獅子座就會激起一種想要對你更好的慾望。

如何輕鬆掌握處女男的財政大權

眾所周知，處女對任何事情都比較小心翼翼，有時候甚至到了斤斤計較的地步。他們追求完美，不管是工作還是生活，都要提前做好計劃，在工作方面一直比較努力。對金錢的態度也很節制，不會隨便亂花一分錢，花每一分錢之前都會做好細緻的規劃。這樣需要對方給他表現的空間，就是你不能講明白，他會覺得要有一種拍拍手、鼓鼓掌，讓人家驚喜、尖叫的感覺，所以他喜歡對方用暗示的。

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如何輕鬆掌握天秤男的財政大權

對於天秤座來說，賺的錢就是要拿來讓自己花的；如果說賺而不用或者賺的不夠花，都會讓他們的心裡不舒坦，甚至不得安寧。他喜歡主控權在自己手裡，對方千萬不能讓他覺得你太有心機，而且這個暗示適可而止就好了，其實很多天秤座，他會有他的誠意，但絕不是被你奴役也不是會被你的柔情化解的那一型。所以你的暗示是屬於那種計劃型的。

如何輕鬆掌握天蠍男的財政大權

天蠍座的人錢不是很在乎，因為天蠍座的人知道自己有能力還可以在賺錢，所以天蠍座並不是對金錢特別在乎，反而對自己在乎的人花錢很多呢。你要讓他知道他也有缺點，譬如說他太懶散了，你常常罵他，你再告訴他說「好啦，算了，你送我什麼呢，我就原諒你。」天蠍會覺得「你願意這樣想蠻好的，我願意用禮物來彌補你，這樣你就不會氣我了吧。」所以用彌補的心態，讓天蠍座就範是蠻OK的喔。

如何輕鬆掌握人馬男的財政大權

人馬座的錢是很難留在荷包內的，反正大方的人馬對於節省這兩個字實在沒什麼概念，於是花起錢來也從來沒什麼節制。如果愛人試圖暗示他，或是試圖用利益交換，在他看來那些段數都太低了，你就直接講「哇，好喜歡喔，我好喜歡那個東西，我真的很喜歡，沒有也沒關係，但是我真的好喜歡。」一直說好喜歡，他就會好啦…，看起來真的蠻喜歡的，你不要講一堆理由，講理由都沒有用。

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如何輕鬆掌握山羊男的財政大權

山羊座縱使身價上億生活多半還是規律儉樸的那種，他們不喜歡大把花錢，也承襲了土象星座的優良美德——存錢。過於保守的金錢觀，導致他們手中的錢，發揮不了什麼大的作用。想要掌控他們的錢財，講明其實蠻好的，暗示他也沒有用，你跟他講說「東西也不用送我太多，你只要把金庫交過來管一管就可以了。」他就會覺得OK，講的很明白蠻好的，愛情已經到什麼年份，然後送什麼就對了，講清楚他就會覺得「唉，蠻安心的。」

如何輕鬆掌握水瓶男的財政大權

水瓶座是十二星座裡對金錢慾望最低的星座；你不覺得有錢和沒錢究竟有多大的差別，金錢的多寡對你來說充其量只是幾個數字，沒有作用等於沒用。如果想要掌管他們的錢財，要優雅的方式，直接跟他要的話…那些方法在他看來都太沒品了，你一定要用暗示的方法，在他看來比較優雅，然後他也會用比較優雅的方式刺探你他也會覺得用這樣含蓄的方式他滿喜歡的，那在最貴重的節日他自動就會奉上。

如何輕鬆掌握雙魚男的財政大權

雙魚座的金錢慾望來自於「愛」。他們渴望有愛甚過於錢，如果因為愛而需要錢，你才會不顧一切地追逐金錢的那種。但他是不到最後關頭絕不出手的，而他的出手其實就是有個目的，就是要你覺得他是全天下最好的愛人，或者是他們希望你一直覺得他很好，他們為了維持這個很好的形象，他就會送你禮物，這時，你就可以向他們開口啦。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】