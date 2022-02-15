林鄭倡設專屬的士車隊接載求診者　網民憂更易傳播：的士佬好蝦？

【抗疫的士／專屬車隊】本港確診數字高企，不少初步確診者要留在家多天才獲安排送院或隔離設施。特首林鄭月娥今早（2月15日）出席行政會議時，建議的士業界安排專屬車隊，讓在家等候到隔離設施，但身體狀況需要到指定診所求診的人使用。

消息一出即引來網民熱議，有網民認為構思好，惟要視乎多少司機願意參與，亦有不少網民認為的士空間細病毒容易傳播，反建議可用旅遊巴、巴士等較大型車輛接載。



特首林鄭月娥建議的士業界安排專屬車隊，讓在家等候到隔離設施，但身體狀況需要到指定診所求診的人使用。（資料圖片）

特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，會分階段啟動指定診所，處理病況較輕微但需要接受治療的人，又期望的士業界安排專屬車隊，給予這些在家中正等候去隔離設施，但身體狀況又需要到指定診所求診的人使用，以釋除市民或其他交通工具營運者擔心。

林鄭月娥又說，衛生署會為的士車隊及司機提供防疫指引，讓司機在安全情況下提供服務，「非常感謝的士業界在這危急時候都助我們一臂之力」。

林鄭月娥表示，感謝的士業界在這危急時候都助政府一臂之力。（張浩維攝）

消息一出即引起熱論，有網民認為如有司機願意參與，「個IDEA幾好」，但亦有網民質疑設專屬車隊可行性，「的士錢點計先？」、「的士佬多得你唔少！」、「咁咪冇人搭的士？」、「睇嚟要帶氧氣筒開工」、「中左又點計」、「開工一天後，隔離21天？」、「的士佬好蝦？」

也有不少網民認為，的士空間狹窄，病毒容易傳播，建議可用旅遊巴、巴士等接載，或者由警車接送，以防患者到診所後私自離開。

的士小巴商總會理事長周國强回應傳媒查詢時表示，暫時準備300至400部的士接送患者往返，會按錶收費，費用由患者支付。他又說，相關的士會寫明是「抗疫的士」，不會接載患者以外乘客，而除了每日消毒，的士司機開工前亦會做快速測試。

不過周國强提到，由於這些司機處於較高風險，期望當局適當補貼。