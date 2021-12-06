月經飲食4大重點！嚟M忌食梨、咖啡治經痛　經後補血食菠菜小紅莓

每月一次的生理期，是固定的麻煩事和難受事。或許你有被媽媽帶去「調身子」的經驗，或告誡你什麼該少吃、什麼該多吃，很多時候都能成功見效。



中醫的婦科保健與治療歷史悠久，注重「體質」與「身體的平衡」──提供以下 4 個關於生理期的飲食養生要點，但也因為每人體質不同，若有更進一步的調理需求還是要請教專業中醫師！

女生黎M前後容易手腳冰冷，經期時甚至出現經痛，以下4個生理期飲食重點或許可舒緩月經帶來的不適。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 「十女九寒」：少冰，多溫補

月經期間與前後，真的不能吃冰嗎？並不全然，在中醫的觀念裡要依體質而定。若體質本就偏寒，吃冰就容易讓經血量變少、子宮收縮加劇；體質偏熱的人在經期前後吃點冰倒是無所謂。不過也有句話說「十女九寒」，偏寒的女性比較多，那麼就建議少吃冰與「涼冷食物」，如西瓜、冬瓜、梨子；多吃溫熱性質的食物，或煮一鍋黑糖薑茶、桂圓紅棗茶之類的飲品。如果不確定自己的體質，你可以在月經期間觀察身體做簡易的判斷（是否手腳冰冷與吃冰後的經痛程度等），或直接交由中醫師診斷，開最適合你的藥方。

2. 少燥熱，多清淡

生理期視「冷」為大忌，但其實辛辣與燥熱的食物也要少碰。因為辛辣物容易「生血熱」而「動血」，會使經期延長或經血量增加──前面提到的「熱性體質者」更要小心（經血量過多、口乾舌燥等）。所以說油、炸、烤要少吃，薑母鴨或羊肉爐也少吃。經期中也容易感到疲勞，此時消化功能弱胃口差，食物應選擇清淡且容易消化吸收的，如蜂蜜、香蕉、核桃仁協助腸胃蠕動排便順暢，並注意水分的補充。

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3. 咖啡因酌量就好

如果你每天有喝咖啡、喝茶的習慣，在經期間應酌量就好。少量的咖啡因可以緩解經期不適，但攝取過多就會刺激神經和心血管，容易增加焦慮與不安的情緒，導致痛經、經期延遲和經血過多等情況。且咖啡與茶的單寧酸會抑制鐵質吸收──月經期的女性對鐵質有特殊需要──紅血球減少，排血就會變得較不順暢；尤其本來就有貧血的人更建議別多喝。

4. 經後期，吃這些食物補血

月經排乾淨後的「經後期」是進補的好時期。根據中醫的理論，此時身體「陰長陽消」，需要「補陰養血」，可選用相關的藥膳來調理，最好的方式還是請教中醫依體質開立適合的藥。不過自己也可以吃一些食物來補血，血液中的主要成分如血漿蛋白、鉀、鈣、鎂等在失血後都會流失，月經後的 1-5 日內適當食用牛奶、雞蛋、牛肉、菠菜、桂圓肉、小紅莓等，都有美容與補血的作用。

參考資料：

衛服部健康九九「月經期間不能吃冰嗎? -中醫觀點」by 炎鐘中醫診所賴慧真醫師；

台灣e院「常見問題－經期問題：吃冰會影響月經的週期嗎?」by 中醫科莊宜輝；

【經期飲食注意七宜六忌】by 慈護上品中醫診所 facebook 粉專；

「經期的飲食調理」by 祥寧祥同中醫團隊；

財團法人台灣必安研究所「女性月經週期的保養之道」by 漢方諮詢師 黃欣怡



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