睡到一半驚醒的經驗應該大家都曾遇過吧？不過有沒有特別注意到，每次醒來的時間是否都差不多呢？其實在不同的時間點醒來，都有著不同的意思呢！



據醫學網站《HEALTHYCURES》的報導，會有這樣的情形，有些可能是因為個人的情緒起伏問題，當然也有些可能是身體給的警訊，一起來看看身體想告訴你什麼吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】你必須知道的睡眠冷知識！半夜扎醒藏身體警訊 腸胃可能有輘輷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【21:00-23:00】想睡卻睡不著？給自己的壓力太大了！



工作辛苦一整天，想必身心都感到疲憊了吧？回家只想快點洗洗睡，投入床的懷抱開始做個美夢。但對於失眠的人來說，就是不曉得為何大腦總是很有精神，開始陷入輾轉難眠的情形。這其實是因為，平常給自己的壓力太大，才會導致即使工作做完了，你的大腦還是覺得有很多事情沒完成，才不斷的一直轉動啊！

解決辦法：放空、冥想、瑜珈，來幫助大腦放鬆

【23:00-01:00】可能是你對目前一切都怨念太深



若在這個時間點清醒，可能是你累積太多想抱怨的事情，負能量無限。這時段是生理時鐘裡的膽囊分解脂肪時間，所以想減肥的話，要特別注意一下。

解決辦法：趕快調整自己的心態，才能改善睡眠品質

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【01:00-03:00】可能是因為遇到太多憤怒的事，讓你氣到半夜醒！



若你心裡有太多煩悶的事情，無法好好宣洩，很有可能因為太過憤怒而讓你在這個時間點清醒，但這時段是排毒、養肝的最佳時機，如果無法先將情緒緩和些再入睡，不僅會讓你的睡眠品質不佳，還沒辦法好好保養自己的肝。

解決辦法：找朋友或另一半聊聊、發洩情緒，或喝杯熱牛奶幫助睡眠，好好放鬆

【03:00-05:00】最近壓力太大，太過憂鬱、悲觀



這時段是肺部修護、充氧的時間，會突然醒來可能是因為你最近在工作上、情感上，有讓你感到絕望或造成悲觀的事情發生，

解決辦法：深呼吸練習吧！別悶壞自己了

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【05:00-07:00】飲食不正常



消化系統運作的時間到了！在這個時間點起床，可能是因為便秘、消化不良等腸胃問題，導致睡眠品質不好。會有這種情形，也有可能是因為平時飲食不正常或不均衡的關係。

解決辦法：多運動除了釋放壓力，也能改善腸胃問題，讓身體更健康之餘也能提升睡眠品質

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【本文獲「科學最前線」授權轉載。】