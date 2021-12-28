5個「睡眠壞習慣」令你愈瞓愈冇精神　原來瞓覺時間太長反而更攰

現代人生活忙碌又處在高壓環境，超過一半的人有睡眠困擾，有時候睡了反而更累，原來是5個不良習慣在作祟，若你有以下幾點情況，趕緊改過來！



吃飽倒頭就睡

吃飽很容易犯睏，但若是吃飽就睡，胃腸就得要加緊消化吸收，連帶使得大腦不斷受刺激，使得大腦變得活躍，第二天反而更累。

喜歡蓋著頭睡

最近天冷，不少人都喜歡用被子蓋著頭睡覺，這樣會使被子內的二氧化碳濃度升高，氧氣濃度降低，導致睡眠品質低落，睡醒反而更睏，整個人都累累的……

原來唔係瞓得多就有精神 一個圖輯看清5個令你愈瞓愈攰嘅睡眠壞習慣▼▼▼

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睡太久時間

睡眠不足或是睡太多都不好，當睡眠時間太長，心臟跳動會減慢，使得體內新陳代謝率降低，睡醒容易感覺疲憊無力，頭昏腦脹，據研究顯示，成人一天睡眠6-8小時剛好。

熬夜再補眠

不少人有熬夜後補眠的習慣，乍看睡眠時間補回來了，但是生理時鐘整個亂掉，使得白天精神不集中，晚上又很難入睡，這樣惡性循環，人想要不老也難。

枕頭高度不適合

想要睡得好，枕頭也很重要，枕頭太低容易落枕，過多血液流進大腦使得頭腦發昏，枕頭太高則會影響呼吸，進一步影響睡眠問題。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】